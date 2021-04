Es riecht nach Erde, die Hände sind trocken, Schweißperlen stehen auf der Stirn. Die drei Viertklässlerinnen buddeln gerade im zukünftigen Kartoffelbeet. Für ein paar Fragen des SÜDKURIER nehmen sie sich Zeit. „Ich bin gerne in der Natur“, erzählt Zoé Brack (9) von ihrer Motivation, im Schulgarten der Tengener Nachbarschaftsschule anzupacken. Besonders freue sie sich auf die Radieschen.

„Etwas Nützliches für die Umwelt“

Annalena Stühlke (10) fügt hinzu: „Man macht auch etwas Nützliches für die Umwelt.“ Außerdem sei man dadurch draußen und habe Bewegung. Auch Linea Simon (10) packt hier gerne mit an. „Die Arbeit im Garten ist schön, weil man hinterher das Gemüse essen kann“, berichtet sie. Auch schätze sie an der Gartenarbeit, dass man etwas gemeinsam mache und die anderen Kinder besser kennenlerne.

Gartenbau an der Schule

Gemeinsam haben die drei Mädchen nicht nur, dass sie aus Watterdingen kommen und die vierte Klasse der Tengener Nachbarschaftsschule besuchen. Sie nehmen zusammen an der Garten AG der Grundschullehrerin Katja Junker teil. Sie unterrichtet seit diesem Jahr in der Tengener Schule und habe sich schon zuvor für das Gartenthema zugunsten der Schule eingesetzt: „Ich habe mich für die Tengener Nachbarschaftsschule beim Schulgartenwettbewerb des Vereins Bodenseegärten beworben“, berichtet sie. Sie war der Meinung, dass das eine spannende Sache sei, zumal sie selbst ein großer Gartenfreund sei.

Das Projekt Innerhalb des Bildungsprogramms GemüseAckerdemie bauen Kinder und Jugendliche ihr eigenes Gemüse an. Dabei erleben sie, wo unsere Lebensmittel herkommen. Die GemüseAckerdemie unterstützt pädagogische Fachkräfte umfassend bei der Organisation des Projekts. Ziel ist es, dass sich Kinder mit Freude und Begeisterung dem Themengebiet Lebensmittel nähern. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ackern fast 700 Schulen mit.

Jury bewertet die Leistungen beim Gärtnern

Schnell habe dann ein Termin der Bodenseegärten mit der GemüseAckerdemie vor Ort in Tengen stattgefunden. „Bedingungen und Erwartungen haben zusammengepasst“, erläutert Junker. Eine Jury bewertete verschiedene Kriterien wie die Größe des Gartens, die Nutzungsintensität oder die naturnahe Gartenbewirtschaftung.

Singen Runter vom Gaspedal: Neue Tempo-30-Zone in der Singener Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Der Wettbewerb Beim Wettbewerb „Schul- und Kindergärten“ des Vereins Bodenseegärten hat die Tengener Nachbarschaftsschule ein zweijähriges Gartencoaching, sowie eine finanzielle Förderung in Höhe von 3000 Euro im ersten und 2400 Euro im zweiten Jahr gewonnen.

Es spielte aber auch eine Rolle, ob es Naturgartenelemente gibt, also etwa eine Wildstrauchhecke, eine Wiese oder Laubbäume. Tengen wurde zur Ackerschule ernannt und bekommt jetzt zu den Pflanzterminen zusätzlich umfangreiches pädagogisches Material zur Verfügung gestellt.

Lehrerin Katja Junker leitet die Garten AG. Bild: Uli Zeller

Dies seien unter anderem konkrete Handlungsanweisungen, wie mit Nutzpflanzen umgegangen werden muss, so Monika Grünenfelder, Geschäftsführerin des Vereins Bodenseegärten. Schulleiter Alexander Windt erläutert: „Für uns hat der Schulgarten einen hohen Stellenwert im Unterrichtskonzept. So planen wir jede Woche fix ein bis zwei Lektionen für den Schulgarten ein.“

Passend zum Ganztagesangebot

Das Projekt passe gut in das vielseitige Ganztagsangebot der Schule. Wichtig sei, dass es langfristig laufen soll – und nicht nur während der geförderten zwei Jahre. So gibt es in der Tengener Nachbarschaftsschule neben Lesen, Schreiben und Rechnen auch bald Karotten, Fenchel und Salat.