Dass eine Kita nicht nur eine Betreuungs-, sondern eine Bildungseinrichtung ist, zeigt das Projekt „Kids heimatfit“. Dieses startete jüngst in der Kindertageseinrichtung St. Vinzenz in Engen und wird im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes mit über 300.000 Euro vom Land voll finanziert. Zu Beginn haben sich die Kinder mit dem Thema Bienen beschäftigt. Und das war nicht nur spannend, sondern auch köstlich.

„Hmmm, lecker. Schmeckt das süß“, sagte der Vierjährige. Er hatte ein Holzstäbchen abgeleckt, welches er zuvor in den Honig eingetaucht hatte, der sich an der Ecke einer Bienenwabe befand. Mitgebracht hat die Honigwabe Andreas von Luckner, Imker aus Tengen.

Er ist einer von 17 Heimatakteuren – und seine Imkerkiste eine von zehn Heimatkisten. Diese sind fester Bestandteil des Projektes „Kids heimatfit“. Denn das Ziel ist es, Kindern mit lokalen Experten und Anschauungsmaterial zusammenzubringen und Wissen zu vermitteln. Imker Luckner hatte außerdem auch Imkerpfeife dabei. Mit dieser und den teilnehmenden Kindern ging er auf den Balkon der Einrichtung und zeigte ihre Funktion. „Die Kinder hatten natürlich ihre helle Freude dabei, Dampf zu machen“, sagte er.

Martina Jesse, die eigens für das Projekt angestellt wurde, hatte gemeinsam mit Akteuren und Erzieherinnen Heimatkisten zu Themen wie Wald, Feuerwehr oder eben Imkerei gepackt. Die Idee ist nun, dass Heimatakteure und Erzieherinnen Tandems bilden. Der Heimatakteur kommt punktuell in die Kita, zaubert Zubehör wie die Imkerpfeife aus der Kiste, und steuert sein Fachwissen bei. Die Erzieherin unterstützt mit ihren pädagogischen Kenntnissen, damit die Heimat- und Fachkenntnisse auch bei den Kindern ankommen.

Im Büro von Fachwirtin Martina Jesse (hier mit Hauptamtleiterin Birgit von Glan) wird das Projekt „Kids heimatfit“ organisiert. Mit Hilfe von Menschen aus Tengen (sogenannte Heimatakteure) soll den Kindern der vier KiTas Wissenswertes aus ihrem Heimatort nähergebracht werden..Bild: Uli Zeller

Tengens Hauptamtsleiterin Birgit von Glan hatte im Gemeinderat vom Start des Projektes berichtet. „Kids heimatfit“ habe ein halbes Jahr später begonnen als geplant, weil sich zunächst keine geeignete Person gefunden hätte, die das Kistenexperiment begleitet.

Zur Zeit werde ein Forscherraum in der alten Grundschule eingerichtet, so Birgit von Glan. Dort können dann auch mal Dinge von einem Projekt liegenbleiben bis zur nächsten Stunde. Und es fragen schon potenzielle Nachahmer für das Projekt an: „Drei Städte und Gemeinden zeigen Interesse daran, unser Konzept zu übernehmen“, so von Glan.

Imker Andreas von Luckner aus Tengen war zu Besuch in der KiTa St. Vinzenz. Er hat die erste Kise des Projekts „Kids heimatfit“ geöffnet. Die Kinder durften unter anderem Bienenhonig von einer Wabe kosten – und mit der Imkerpfeife auf dem Balkon ordentlich Rauch machen..Bild: Carina Paukstadt

Das Projekt wird von der Erzieherin und Fachwirtin für Organisation und Führung im Sozialwesen Martina Jesse begleitet. Ihre Vollzeitstelle, wie auch das übrige Projekt, wird im Förderprogramm „Trägerspezifische innovative Projekte“ (TIP) des Landes Baden-Württemberg umgesetzt und aus Mitteln des Bundes im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes mit rund 300.000 Euro gefördert. Hauptamtsleiterin Birgit von Glan hat den Zuschlag für „Kids heimatfit“ nach Tengen geholt und ist auch weiterhin mit im Projekt aktiv. „Wir als Stadt müssen gar nichts dafür zahlen“, betont Birgit von Glan. Für das Projekt war wichtig, dass es eine kitaübergreifende Zusammenarbeit bei mehreren Kitas eines Trägers gibt und das Projekt und die Ideen neu sind. In der Flächengemeinde Tengen gibt es vier Standorte mit städtischen Kindertagesstätten: Die Kitas in Tengen, Watterdingen und Büßlingen. Sowie die KiTa Kastanienzwerge im Ärztehaus Tengen. Außerdem sollten die Projekte nachhaltig sein und auf andere Träger übertragbar sein.

Mit einem Bienentanz haben Kinder der Tengener KiTa St. Vinzenz den Start des Projekt „Kids heimatfit“ gefeiert. Links im Bild Erzieherin Maria Papandrafilli, hinten KiTa-Leitung Sigrun Korynta. Bei dem Projekt bilden Heimatakteure und Erzieherinnen Tandems zu verschiedenen Themen wie „Imkerei“ und bringen das Thema den Kindern näher..Bild: Uli Zeller

Das Thema Imkerei aus der ersten Heimatkiste wurde nun für mehrere Monate zum Thema in der KiTa. Die Kinder haben eigene Kerzen aus Bienenwachs hergestellt. Einen gelben Fußabdruck haben sie in eine Biene verwandelt – und sie haben ihren einstudierten „Bienentanz“ vor Geschwistern, Eltern und Großeltern aufgeführt.

Den Eindruck, dass bei den Tanzbienen auch etwas vom Thema angekommen ist, haben die Kinder in der Kita dabei auf alle Fälle hinterlassen. Erzieherin Maria Papandrafilli sagte: „Die Kinder haben dem Imker viele Fragen über Waben, Bienen und Honig gestellt.“

Imker Andreas von Luckner bestätigte das: „Ihre vielen Fragen hätten die Kinder sicher nicht so konkret und in dieser Fülle stellen können, wenn sie sich nicht so ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt hätten.“ Das Kistenexperiment werde wohl noch viele Fragen aufwerfen. Und hoffentlich auch so manche Antworten bringen.