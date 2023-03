Tengen vor 2 Stunden

Eine Bürgermeisterin für Tengen? Für Gertrud Homburger ist die Zeit reif dafür

Die Tengenerin steigt in zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in der Randen-Stadt ein. Sie will mit Heimvorteil und kommunalpolitischer Erfahrung punkten – denn Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreterin könne sie.