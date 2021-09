In eine Gartenhütte auf einem Gartengrundstück zwischen der Körbelstraße und dem Körbelbach sind unbekannte Täter zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr eingebrochen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Unbekannten brachen nach den Schilderungen mit einem Bolzenschneider ein Vorhängeschloss auf und stahlen eine Trommel, einen Bierkasten sowie einen Akkuschrauber. Personen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 8880, in Verbindung zu setzen.