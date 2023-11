Große Ehre für großes Engagement: Der Bezirk Randen mit seinen acht Musikvereinen war in diesem Jahr Gastgeber für das Ehrenmitglieder-Treffen des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee. Der Blasmusikverband hatte daher in die Randenhalle nach Tengen eingeladen. Neben einer stattlichen Zahl von Ehrenmitgliedern konnte Präsident Johannes Steppacher auch Bürgermeister Selcuk Gök, die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl und den SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz begrüßen. Neben einem Unterhaltungsprogramm und Informationen über die Verbandsarbeit, erhalten die Besucher immer gratis Kaffee und Kuchen. So war es, wie Johannes Steppacher humorvoll bemerkte, der wichtigste Satz des Nachmittags, als er sagte, „das Kuchenbüffet ist eröffnet“. Die Gäste hatten die Wahl zwischen 40 Kuchen, die die Mitglieder der acht Bezirksvereine gebacken hatten.

In ihrem Grußwort wies Lina Seitzl auf die mehrere hunderte Jahre Engagement für die Musik hin, die sich an diesem Nachmittag in der Randenhalle versammelt hatten. Mit Beispielen unterstrich sie die Aussage „Musik verbindet“ und betonte: „Die vielen Musikvereine in unseren Gemeinden stärken unsere Gesellschaft und unseren Zusammenhalt in der Region. Gerade nach der Corona-Pandemie ist es wichtig, dass wir wieder mehr zusammenkommen. Das gilt auch in der Jugendarbeit.“ Seitzl bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz aller und wies auf die 200.000 Euro hin, die die Musikvereine in der Region durch Bundesförderprogramme erhalten hätten. Auch in der Bundespolitik werde die zentrale Rolle der Vereinsmusik gesehen, wertgeschätzt und gefördert.

Dass die Musik Menschen zusammenbringt, betonten auch Bürgermeister Selcuk Gök und Hans-Peter Storz. „Ohne Musik wäre das Land arm“, sagte Storz. Beide bedankten sich ebenfalls für das große ehrenamtliche Engagement, wobei Bürgermeister Gök gerade den Einsatz der Stadtkapelle Tengen und weiterer Vereine beim Schätzelemarkt hervorhob. Musikalisch eröffnet wurde der Nachmittag von Tuet – Tausend und ein Ton –, dem Jugendorchester der Musikvereine der Stadt Tengen unter der Leitung von Jürgen Penl. Sie spielten moderne Rhythmen – die Gäste in der Halle klatschen und sangen mit.

Anschließend unterhielt das Ehrenmitglieder-Orchester des Blasmusikverbandes mit böhmisch-mährischer Musik. Dirigent Thomas Buhl hatte zur Freude der Besucher die aktuell gängigsten Polkas ausgewählt. Während beim Jugendorchester das jüngste Mitglied neun Jahre alt war, wurden beim Ehrenmitglieder-Orchester Wolfgang Braun aus Honstetten mit 86 Jahren und Heinz Häringer aus Hilzingen mit 85 Jahren als die Ältesten vorgestellt. Zum Abschluss des Nachmittags begeisterten die Bibernixen des Narrenvereins Biberjohli aus Watterdingen unter Trainerin Stefanie Kurz mit einem Tanz. Zwischen den Musikstücken erinnerte Präsident Steppbacher an die Jahreshauptversammlung in Ehingen, an den Verbandstag, die Wertungsspiele und gab einen Ausblick auf 2024.