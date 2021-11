Was für ein Spaß: Die fünf Jungs aus den ersten drei Klassen der Tengener Nachbarschaftsschule haben ihre Schubkarre mit Blättern gefüllt. Los geht‘s zum Garten. Denn es ist wieder Mittwoch. Und da findet die Garten AG statt. „In den Sommerferien hat jede Woche eine Familie der AG-Kinder den Garten gejätet und durfte dann in dieser Woche auch ernten.“ Dies habe bestens geklappt – und jetzt nach den Ferien hätten die Kinder bereits nachgesät: Chinakohl, Radieschen und Steckrüben.

Simon (7) aus der zweiten Klasse berichtet: „Wir sammeln Laub in der Schubkarre und machen den Garten winterfest.“ Kartoffeln, Möhren und Fenchel gebe es im Schulgarten, weiß Drittklässler Jakob (8). Tony (7) aus Klasse zwei erzählt: „Ich bin neu in der Garten AG. Mir macht es richtig Spaß.“ Der achtjährige Ben (Klasse 3) berichtet: „Letztes Jahr hat es toll ausgesehen hier im Garten. Darum wollte ich dieses Jahr unbedingt in die Garten AG.“ Erstklässler Luca (6) bringt bereits Erfahrungen mit: „Mama und Papa haben zuhause auch einen Garten. Da helfe ich immer wieder mit.“

Das Gartenjahr war erfolgreich. Friederike und Pia (8) haben im Garten der Tengener Nachbarschaftsschule Schwarzwurzel geerntet. Der Garten wird vom Verein Bodenseegärten dieses Jahr im zweiten Schuljahr unterstützt. | Bild: Uli Zeller

In der Zwischenzeit haben die Drittklässlerinnen Friederike und Pia Schwarzwurzeln geerntet. Pia (8) nennt einen Grund, warum sie an der Garten AG teilnimmt: „Ich wollte gerne in der Natur sein.“ Friederike (8) verdankt der Garten-AG eine besondere Erfahrung: „Wir haben hier Dinge geerntet, von denen ich gedacht habe, dass sie mir nicht schmecken. Zum Beispiel Zuckerbohnen und Zucchini. Dann hab ich‘s probiert – und es war richtig lecker.“

Die Garten AG des Tengener Schulgartens baut innerhalb des Bildungsprogramms „GemüseAckerdemie“ jetzt im zweiten Schuljahr unter der Leitung von Lehrerin Katja Junker eigenes Gemüse an. Die „GemüseAckerdemie“ unterstützt pädagogische Fachkräfte umfassend bei der Organisation und Durchführung. Beim Wettbewerb „Schul- und Kindergärten“ des Vereins Bodenseegärten hat die Tengener Nachbarschaftsschule ein zweijähriges Gartencoaching sowie eine finanzielle Förderung gewonnen.