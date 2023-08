Zwischen Ärztehaus und Bürgersaal soll noch in diesem Jahr ein öffentlicher Holzbackofen gebaut werden. Ein Verein soll die Pflege und Organisation übernehmen. Das Geld kommt von einem Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg zur Weiterentwicklung ländlicher Regionen. „Aufgekommen ist die Idee beim Projekt kids heimatfit“, berichtet Hauptamtsleiterin Birgit von Glan im Tengener Gemeinderat.

Bei diesem Projekt in den Tengener Kindertageseinrichtungen präsentieren Heimatakteure ihre Fachgebiete so, dass es auch Kinder verstehen können. Brot backen war auch ein Thema. Und schließlich war die Idee eines öffentlichen Backhauses geboren.

Thorsten Frank (CDU) äußerte im Gemeinderat: „Die Idee ist gut. Wäre es auch möglich, im Rahmen der Förderung noch weitere Kleinprojekte zu finanzieren?“ Als Beispiel nannte er Fitnessgeräte, die im Freien genutzt werden können. Andere Beispiele seien ein Multifunktionsspielfeld, eine portable Bühne oder Aufstellung von Landschaftsführern. Bürgermeister Selcuk Gök bestätigte, dass dies auch möglich sei – aber nicht mehr in diesem Jahr.

Ein Verein soll zum Bau und Unterhalt des freistehenden Holzbackofens gegründet werden, berichtet die Hauptamtsleiterin. Backen dürfe aber jeder im Backhaus, ohne dafür dem Verein beitreten zu müssen, erläuterte von Glan auf eine Nachfrage im Gemeinderat. Vorbild ist das „Backhüsle im Park“ in Möggingen. Birgit von Glan kennt den Radolfzeller Ortsteil und das Backhüsle durch eine frühere Berufstätigkeit gut, wie sie erläutert. „Der Backtag ist dort immer ein schönes Dorfereignis und bringt alle zusammen“, so von Glan. Kürzlich hat sie eine Exkursion dorthin organisiert, an der rund 20 Tengener teilgenommen haben.

Der Tenener Bürgermeisterstellvertreter Adelbert Zeller habe ein besonderes Mehl von dem Verbund Hegaukorn überreicht, an dem drei Tengener Bauern beteiligt sind, berichtet die Hauptamtsleiterin. Es habe dort am Backtag auch gleich einige Kostproben gegeben. Gemundet hat es der Delegation aus dem Hegau wohl gut. Denn gleich danach sei die Frage aufgekommen: Wie geht es denn nun in Tengen weiter?

Die Finanzierungszusage ist inzwischen eingetroffen, meldet von Glan. Die Fördermittel stammen aus dem Regionalbudget Leader Westlicher Bodensee. Der Bau des öffentlichen Backofens ist damit gesichert. Die gemeinsame Bewerbung für die LEADER-Förderperiode 2023 bis 2027 der Landkreise Konstanz und Bodenseekreis als „Zukunftsraum Westlicher Bodensee“ war erfolgreich. Die Gebietskulisse umfasst 26 ländlich geprägte Gemeinden. Mit LEADER-Mitteln können ländliche Regionen sozial, kulturell und wirtschaftlich gestärkt und weiterentwickelt werden.

Das Regionalbudget für Kleinprojekte ist ein auf Bundesebene ausgewiesener zusätzlicher Fördertopf zur Stärkung des ländlichen Raums. Ein Kleinprojekt darf die Kostenobergrenze von maximal 20.000 Euro Nettokosten nicht übersteigen. Sie müssen vorwiegend investiv sein, das heißt einen Vermögenswert darstellen (im Normalfall entweder Anschaffungen oder Bauvorhaben). Die Projekte müssen den Zielsetzungen des Regionalen Entwicklungskonzepts der LAG Westlicher Bodensee entsprechen. Mit den Fördermitteln könnte ein freistehender Holzbackofen finanziert werden, der zu leistende Eigenanteil könnte durch Eigenleistungen erbracht werden. Der Standort hinter dem Bürgersaal wurde vom Technischen Ausschuss bereits befürwortet. Eine Baugenehmigung wäre nicht erforderlich.