Seit dem letzten Dorffest vor vier Jahren hat sich einiges verändert. „Damals war eine Frau deutsche Bundeskanzlerin und ein Mann Watterdingens Ortsvorsteher“, blickte der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Andreas Jung (CDU) bei der Eröffnung der dreitägigen Feier im größten Tengener Teilort zurück. Heute sei es umgekehrt, erklärte er mit einem Seitenblick auf Ortsvorsteherin Jennifer Maier.

Viele Besucher waren beim Dorffest in Watterdingen. | Bild: Uli Zeller

Eine andere Veränderung ließ Jung unausgesprochen. Auch die Gesamtstadt Tengen hat in der Zwischenzeit einen neuen Bürgermeister gewählt. Selcuk Gök wollte eigentlich zunächst mit dem großen Aufsitzmäher der Stadt beim Umzug in Watterdingen teilnehmen. Doch eine vertrauenswürdige Quelle berichtete dem SÜDKURIER, dass es dem Rathauschef wohl doch zu unheimlich gewesen wäre, das monströse städtische Gefährt selbst zu steuern. Gök erhielt bei der Wahl zwar mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen – aber wohl keiner der Wähler hat dabei seine Fähigkeiten als Aufsitzmäherfahrer mit erwogen.

Das gab es beim Aufsitzmäherumzug zu sehen Rund 30 Teilnehmer waren zu den Aufsitzmäherumzügen am Samstag und Sonntag beim Watterdinger Dorffest angemeldet. Spontan seien aber noch einige zusätzliche Teilnehmer hinzugekommen, berichtet Ortsvorsteherin Jennifer Maier. Während die Luft nach Benzin, frittierten Pommes und dem Schwarzpulver der Böllerschüsse roch, konnten die Zuschauer umgebaute Rasentraktoren bewundern: U-Boot, Lokomotive und Feuerwehr waren drei Motive. Landwirtschaft, Imkerei und Fred Feuerstein weitere Ideen.

Also konnte er sich am Sonntag ohne politische Sympathieverluste mit auf das Fahrzeug von Ortsvorsteherin Jennifer Maier und Stadtrat Thorsten Frank setzen. Frank war als Inder verkleidet – die Fortführung des Sketches „Taxi nach Berlin“, mit dem am bunten Abend der Biberjohlis der damalige Bürgermeister Marian Schreier aufs Korn genommen wurde. Es ist zu vermuten, dass sich an diesem heißen Julitag aber ein paar mehr Schweißtropfen unter Franks Turban sammelten. Am Sonntag half Bürgermeister Gök sogar beim Narrenverein mit – und mixte Getränke, wie Ortsvorsteherin Maier berichtete. Der mixende Bügermeister hätte dann wohl noch eine größere Menschentraube zum Stand der Narren gezogen.

Die TuG Watterdingen überzeugte mit ihrem sportlichen Können. | Bild: Uli Zeller

„Nach wie vor ist die Lust am Feiern groß“, stellte Ortsvorsteherin Jennifer Maier nach vier Jahren Pause fest. Beim Dorffest gibt es reichlich Gelegenheit dazu: Musik, Tanz, Essen, Trinken – und ein vielseitiges Kinderprogramm. Und es gibt einen Grund, warum das funktioniert: „Watterdingen kann sich glücklich schätzen, dass es in unserem Dorf so eine tolle Gemeinschaft gibt“, so die Ortsvorsteherin.

Der Musikverein unterhielt die Besucher und verpflegte sie im großen Festzelt. | Bild: Uli Zeller

Das Dorffest sei eine gute Gelegenheit, neue Freunde zu finden und alte Bekannte wieder zu treffen. Michaela Futterer aus Watterdingen, die nach dem Umzug mit ihrer Familie im Zelt des Musikvereins Currywurst und Pommes isst, sieht es ähnlich. Sie freut sich, alte und neue Bekannte zu treffen und sagt über den Mäherumzug: „Ich fand den Fred-Feuerstein-Aufsitzmäher besonders toll. Sie haben sich richtig viel Mühe gegeben.“ Ihrer Tochter Annabell dagegen hat das Boot beim Umzug am besten gefallen. „Da saß nämlich meine Kindergartenfreundin drin“, so Annabell. Über die Angebote für die Kinder kann sie sich ebenfalls freuen. Beispielsweise über das Glücksrad im Rathaus – oder das Abkühlen im Dorfbrunnen. Dies war nämlich am Sonntag die spontane Alternative, als wegen der Hitze die Hüpfburg nicht aufgebaut werden konnte.

Heinz-Dieter Frank, früher oberster Biberjohli und jetzt beim Dorffest Sprecher des Umzugskomitees, kommentierte den Umzug. „Es ist interessant, was alles aus einem Rasenmäher werden kann. Manche haben sich beim Umbauen und Gestalten richtig ausgelebt“, so Frank. Der Umzug sei sehr gut gelaufen, berichtete er danach gegenüber dieser Zeitung. Er könne sich vorstellen, dass es beim nächsten Dorffest eine Neuauflage gebe.

Manche Teilnehmer, wie etwa der Abteilungskommandant der Feuerwehr, René Simon, zogen den CO2-neutralen Bobby-Car vor. | Bild: Uli Zeller

Einige Teilnehmer seien spontan ohne Anmeldung dazu gekommen. Die meisten Teilnehmer seien aus Watterdingen. Aber auch Aufsitzmäherbesitzer aus der Tengener Kernstadt und anderen Ortsteilen waren dabei. Je einer kam jeweils sogar aus Volkertshausen und Engen-Neuhausen.