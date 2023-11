Schnippeln, marinieren, grillen und gemeinsam essen. Das haben Viertklässler der Tengener Nachbarschaftsschule getan. Einige der Kinder hätten danach sogar gesagt, dass dies der schönste Tag ihres Lebens gewesen sei. „Das ist natürlich das schönste Lob, das man bekommen kann“, sagt Klaus Schüller anschließend. Er ist Grillmeister bei den Grillninjas, einer bundesweit tätigen gemeinnützigen Organisation und Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe.

Hintergrund der Aktion in der Tengener Grundschule war es, den Kindern zu zeigen, dass es Spaß machen kann, gesundes vegetarisches Essen zuzubereiten, das auch noch lecker schmeckt. Die Begeisterung der Kinder sei phänomenal gewesen, sagt Schüller. Das eigene Mitwirken und natürlich der Verzehr sei für die Kinder ein Höhepunkt gewesen, angefangen bei Flammkuchen über vegetarische Miniburger, Wokgemüse mit Veggie-Würstchen bis hin zu Ananas-Melonenspießen mit selbstgemachtem Apricot-Eis.

Das gemeinsame Grillen war eine Belohnung aufgrund der Postkartenaktion zur kommunalen Kinderbeteiligung der Stadt Tengen. Die jetzige vierte Klasse hat im vergangenen Jahr, noch als 3a, teilgenommen. Tengens Hauptamtsleiterin Birgit von Glan berichtet: „Die Kinder haben ihre Wünsche in einer Kindersitzung dem Bürgermeister vorgetragen.“ Dabei habe die Schulklasse an den Tischen der Gemeinderäte Platz genommen. Jeder konnte die Sitzungsmikrofone nutzen, um sein Anliegen vorzubringen, so von Glan. Einige Wünsche können die kommunalen Vertreter nicht umsetzen. So sei ein Dönerimbiss in Tengen-Beuren von Seiten der Stadt aus wohl nicht realisierbar, erläutert Tengens Bürgermeister Selcuk Gök und schmunzelt. Dagegen kann ein anderer Wunsch vielleicht umgesetzt werden: Die Grundschulkinder wünschen sich mehr Spielfläche bei der Schule. „Der Wunsch nach einer Zaunverlängerung zur Spielflächenerweiterung des Grundschulgeländes ist derzeit in der Kostenprüfung“, erläutert die Hauptamtsleiterin.