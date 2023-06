„Immer wenn der Piepser los geht, ist jemand in Not“, fasst Erwin Baier zusammen. Das klingt so selbstverständlich, als wenn es das Normalste wäre, immer dafür bereit zu stehen, um anderen zu helfen. Für viele ist es das nicht. Für Erwin Baier schon. Und darum wurde der 65-jährige Tengener nach nun 47 Jahren aktivem Dienst zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannt.

Feuerwehrkarriere endet mit dem 65. Lebensjahr Mit 65 Jahren sind Wolfgang Veit und Erwin Baier nun in die Altersabteilung übergetreten. Denn ab diesem Lebensalter dürfe man keinen aktiven Dienst mehr machen. Erwin Baier hat dort das Amt des Feuerwehrobmanns übernommen. So ist davon auszugehen, dass bei den Senioren auch weiterhin für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Erwin Baier stammt aus Durchhausen im Landkreis Tuttlingen. Dort ging er schon früh zur Feuerwehr. „Da ist immer was los. Man kann anderen helfen. Und natürlich kommt auch die Kameradschaft nicht zu kurz“, fasst er zusammen. Auf dem Schätzele-Markt habe Baier dann seine Frau kennengelernt. So sei er nach Tengen gekommen. Und in Tengen habe er sich dann in den 80er-Jahren auch gleich der Feuerwehr angeschlossen. Unter anderem war er jahrelang Atemschutzwart und Gruppenführer – also der Chef im Feuerwehrwagen, der vorne rechts sitzt. „Erwin hat nie Nein gesagt. Er war immer dabei. Erwin war ein großes Vorbild für die Jugend“, erinnert sich Wolfgang Veit, langjähriger Wegbegleiter und ehemaliger Kommandant der Tengener Wehr. Baier sei immer hilfsbereit und gesellig gewesen. Und als Metzger habe er die Feuerwehr auch immer gut verpflegt.

Veit war über Jahrzehnte einer seiner Kameraden. Der 65-Jährige ist ein Tengener Urgestein, zuletzt war er mehrere Jahrzehnte Kommandant der Tengener Wehr. Auch Veit wurde bei der letzten Generalversammlung der Tengener Feuerwehr geehrt. Kreisbrandmeister Andreas Eggert habe die seltene Ehrung übernommen, wie Kommandant Uwe Veit von der Generalversammlung berichtet. Der Kreisbrandmeister sei eine ganze Weile damit beschäftigt gewesen, bis er alle Lehrgänge und Fortbildungen aufgezählt habe, die Wolfgang Veit im letzten halben Jahrhundert absolviert hat. Ähnlich verhielt es sich mit den Positionen, die er innehatte. Schiedsrichter bei Leistungswettkämpfen sei er gewesen. Außerdem Gruppenführer, Zugführer, stellvertretender Kommandant – und schließlich Kommandant.

Ein Leben für die Feuerwehr

„Wolfgang hat richtig gelebt für die Feuerwehr“, sagt sein Kamerad Erwin Baier über ihn. Neben allen Ämtern und Qualifikationen wird Veit seinen Kameraden aber wohl vor allem als schlitzohriger Kommandant in Erinnerung bleiben. Als Hausmeister war er für städtische Gebäude verantwortlich und hatte stets einen engen Draht zur Stadt. Zudem war er 20 Jahre lang Kassierer im Kreisverband und hatte auch gute Verbindungen zu den Feuerwehren Singen und Radolfzell. „Manchmal habe ich eine Information vor den anderen bekommen“, erklärt er mit einem vielsagenden Lächeln. Er braucht es nicht einmal auszusprechen – seinem Schmunzeln ist anzusehen, dass er dieses Plus an Information für die Tengener Feuerwehr eingesetzt hat.

Von schweren Einsätzen können die beiden Feuerwehrmänner Wolfgang Veit und Erwin Baier aus Tengen berichten, aber auch von so manch kuriosem Abenteuer. „Die große Waldbrandkatastrophe in Niedersachsen war für mich als junger Kerl eindrücklich“, erinnert sich Wolfgang Veit. Ebenfalls in die Kategorie schwerer Brände fallen für die Beiden der Brand der alten Mühle in Blumenfeld und der Brand auf dem Berghof.

Tierische Rettungsaktion am Stackelberg-Hof

Beim Treffen mit dem SÜDKURIER im Tengener Feuerwehrhaus erinnern sich Wolfgang Veit und Erwin Baier aber auch an einen kuriosen Einsatz. Auf dem abgelegenen Stackelberg-Hof mussten sie einmal einen Dackel retten. Der Vierbeiner habe sich in einer Röhre befunden und sei alleine nicht mehr herausgekommen. „Wir haben das Rohr aufgegraben und den Dackel raus geholt“, erinnert sich Erwin Baier mit einem Schmunzeln.

Im vergangenen halben Jahrhundert sei die Tagesverfügbarkeit der Feuerwehrleute in Tengen zurückgegangen. Sprich: Wenn der Alarm losgeht sind nicht so viele Feuerwehrleute verfügbar. Früher hätte jedes einzelne Dorf eine eigene Wehr gehabt, auch die kleinsten Tengener Teilorte Talheim und Uttenhofen. In die Dienstzeit von Erwin Baier und Wolfgang Veit fällt auch die Neustrukturierung der Tengener Wehr. So gibt es nun vier Ausrückebereiche, zu denen teils mehrere Dörfer gehören. „Das klappt sehr gut. Wenn mehrere Feuerwehren zusammenarbeiten, ist die Tagesverfügbarkeit natürlich höher“, so Veit.