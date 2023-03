Tengen vor 1 Stunde

Ein echter kommunalpolitischer Profi für Tengen? Selcuk Gök will neuer Bürgermeister werden

Er will mitbringen, was bisherigen Kandidaten in seinen Augen gefehlt hat: Selcuk Gök tritt zum zweiten Wahlgang in Tengen an und wirbt mit Verwaltungshintergrund und kommunalpolitischer Erfahrung.