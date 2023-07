Beim Dorffest im größten Tengener Teilort Watterdingen sieht man, wie viel dabei herauskommen kann, wenn alle Vereine wie selbstverständlich mit anpacken. Beim Aufzählen der Leistungen reicht Ortsvorsteherin Jennifer Maier ein Atemzug bei Weitem nicht aus.

Engagierte Vereine

„Der Musikverein ist für das große Festzelt und die musikalische Unterhaltung zuständig“, erklärt sie. Der SV Watterdingen biete Pizza, Bierwagen und Getränke – und der Narrenverein Cocktailbar, Weinbar und Crêpes. „Die Feuerwehr bietet ein großes Zelt mit zünftigem Essen und Kölsch-Stand.“ Als Beispiel eines engagierten Helfers nennt sie Daniel Steidle von der Feuerwehr, der für die Werbung zuständig sei, alles wisse und organisiere. „Die Turn- und Gymnastikgruppe hat keinen Stand, führt aber zweimal das Show-Turnen auf“, berichtet die Ortsvorsteherin. Die jugendlichen Mädels werden wahrscheinlich Fingernägel bemalen, Haare flechten oder ähnliches. Der Förderverein des Kindergartens organisiert eine Tombola. Sie werden Lose verkaufen und der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. Alle Vereine betreuen die Hüpfburg am Sonntag. „Das ist nur mit vielen Helfern möglich, die es in Watterdingen zum Glück gibt. So eine tolle Gemeinschaft ist sehr wertvoll, da können wir uns wirklich glücklich schätzen“, dankt Jennifer Maier den Vereinen.

1. Aufsitzmäherumzug

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr ein Aufsitzmäherumzug statt. „Bisher hatten wir immer einen Brauchtumsumzug“, berichtet Ortsvorsteherin Jennifer Maier. Der Wunsch nach dem Aufsitzrasenmäherumzug bestehe schon länger und soll dieses Jahr endlich in Erfüllung gehen. „In Watterdingen hört man seit einigen Tagen aus verschiedenen Himmelsrichtungen immer wieder Motoren von Aufsitzrasenmähern“, erklärt Jennifer Maier und lächelt. Es seien schon jetzt einige Einwohner mit Herzblut dabei und tüfteln für den Umzug.

Mitmachen

„Am Umzug können auch Personen teilnehmen, die nicht in Watterdingen wohnen, sondern in einem anderen Ortsteil“, so Maier. Bürgermeister Selcuk Gök, der in Tengen wohnt, werde zum Beispiel auch teilnehmen. Allerdings nur am Sonntag, da er am Samstag beim Talheimer Treff ist. Der Umzug findet am Samstag und am Sonntag statt.

„Wer mitmachen möchte, aber keinen Aufsitzrasenmäher besitzt, darf sich gerne melden. Wir haben noch Besitzer, die ihren zur Verfügung stellen würden“, betont die Ortsvorsteherin. Anmeldung bei Ortsvorsteherin Jennifer Maier umzug-watterdingen@gmx.de – für die Siegerfahrzeuge winken Tankgutscheine für Fahrzeug und Fahrer, Geldpreise und vieles mehr.

Das Programm

Samstag, 8. Juli:

16.30 Uhr Festbeginn. Eröffnung mit Rede der Ortsvorsteherin, danach Festumzug ohne Prämierung

18 Uhr Show-Turnen der TuG

20 Uhr musikalische Unterhaltung auf der Festbühne mit der Band La Bella

Sonntag, 9. Juli:

11 Uhr Festöffnung mit Show-

Turnen der TuG

11.30 bis 19 Uhr musikalische Unterhaltung mit Musikverein im Festzelt

11.30 bis 19 Uhr Kinderschminken/Tattoos Nagellack

12 Uhr Mittagessen

14 Uhr Erster Watterdinger origineller Aufsitzmäherumzug mit Prämierung

15 Uhr Show-Turnen Leistungsriege der TuG Watterdingen

15 bis 19 Uhr Hüpfburg

Montag, 10. Juli:

16.30 Uhr Handwerkervesper mit Bierabend bei Musikverein und Freiwilliger Feuerwehr.

17 Uhr Beginn der musikalischen Unterhaltung im Zelt des Musikvereins