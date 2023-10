Das Zelt in Tengen-Wiechs steht schon. Von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Oktober, soll zünftige Blasmusik den Besucher von weit her anlocken. Deftige Metzgete aus regionaler Produktion gibt es ebenfalls. Die Kinder sollen in diesem Jahr noch viel mehr auf ihre Kosten kommen. Nicht nur, weil sie vor dem Zelt am Marktstand Enten angeln und dabei tolle Preise gewinnen können. Nicht nur, weil es einen Süßigkeitenstand mit Mandeln, Magenbrot und Lebkuchenherzen neben dem Zelt gibt. Nein, in diesem Jahr wurde im 394-Einwohner-Dorf an der Schweizer Grenze auch der neue Spielplatz eingeweiht. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Festzelt. So können also auch Kinder auf ihre Kosten kommen, die sich trotz zünftiger Musik nicht für das Festzelt begeistern lassen.

Und noch weitere positive Aspekte des Randendörfchens kann man mitnehmen, wenn man schonmal in Wiechs ist, findet jedenfalls Ortsvorsteherin Gabi Leichenauer: „Bei warmem Wetter kann man das Auto auf einem der gut angelegten Parkplätze stehen lassen, in Wiechs spazieren gehen und den Blick über den herrlichen Randen schweifen lassen oder auch unseren neuen Kinderspielplatz ausprobieren.“ Dem Musikverein wünscht sie an allen Tagen ein proppenvolles Festzelt und freut sich auf den Bieranstich, den Tengens neuer Bürgermeister Selcuk Gök zum allerersten Mal in Wiechs ausführen wird, so Leichenauer.

Programm ist natürlich auch wieder viel geboten. Das neu gegründete Jugendorchester Tausend und ein Ton (TueT) werde am Freitag das Fest eröffnen, erläutert Timo Schilling vom Vorstandsteam des Musikvereins Wiechs. Der Musikverein Schutterwald und der Musikverein Büßlingen seien am Freitagabend ebenfalls dabei. Und zum Fassanstich passend spiele die Brauereikapelle Fürstenberg. Tengens Bürgermeister Selcuk Gök wird am Freitag zwar zum ersten Mal den Fassanstich in Wiechs vornehmen. Dies hat er zuvor schon erfolgreich in Büßlingen und Weil beim Vatertag mit wenigen Schlägen geschafft.

Am Samstag spielen zwei Musikformationen, die beide bisher noch nicht auf dem Wiechser Oktoberfest aufgetreten seien. Zuerst die kleine aber feine Blasmusik Die Feierei – und danach gebe es Party, Power und Blasmusik mit Blaska. Moderne Blasmusik-Power, Party- und Oktoberfeststimmung, umschreibt Timo Schilling den Samstagabend. Am Sonntag wird es dann einen Frühschoppen geben mit dem MV Stuttgart-Mühlhausen / Münster. Der Musikverein ist jüngst zum Gemeinschaftsorchester geworden. Als MV Stuttgart-Mühlhausen sei er schon längere Zeit eng mit dem MV Wiechs verbunden und auf dem Oktoberfest nicht unbekannt, so Schilling. Nachmittagsunterhaltung bietet dann der Musikverein Volkertshausen. Und am Abend gibt es dann noch einmal ein Debut: Die Original Schwarzwälder Musikanten lassen das Fest bei freiem Eintritt ausklingen. Ganz wichtig: Natürlich gebe es nicht nur zünftige Musik – auch gutes Essen sei bei allen Veranstaltungen geboten. Metzgete nach Bauernart, aber auch vegetarische Speisen könne man im Zelt genießen, so Schilling. Weitere Extras: Barbetrieb, Pilsstand, Weinlaube, Kaffeestube.

Weitere Informationen im Internet:

http://www.mv-wiechs.de