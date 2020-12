Statt „Macht hoch die Tür“ zu singen, müssen in diesem Advent die Türen geschlossen bleiben. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Die Tengener Stadtkapelle etwa muss das angedachte Weihnachtskonzert ausfallen lassen.

Es sollte in der katholischen Kirche in Tengen stattfinden. Geplant war es eigentlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Erste Proben fanden schon statt. Zur Zeit dürfen aber nicht mal mehr Proben im Freien stattfinden, wie die stellvertretende Schriftführerin Andrea Kroschk erklärt. Der Verein fühlt sich ausgebremst.

Gleichzeitig Gas geben und bremsen

Die Proben im Sommer liefen bereits in veränderter Form ab. „Anfangs durften wir nicht gemeinsam musizieren. Im Sommer fanden die Proben im Freien mit Abstand statt“, erinnert sich der Vorsitzende Simon Weber.

Später habe man überlegt, ob man aufgrund der Beruhigung der Lage ein Weihnachtskonzert angehen könne. Es habe sich angefühlt, als wenn man gleichzeitig Gas geben und bremsen würde.

Noten gekauft, geplant, geübt

Voller Hoffnung auf eine Besserung der Umstände habe man das Konzert geplant – jedoch musste man immer bereit sein, alles wieder zu stoppen. Die Noten für das Konzert wurden bereits gekauft. Und es wurde geplant und geübt.

„Mit einer bestimmten Anzahl an Zuhörern wäre ein Konzert möglich gewesen“, so Weber. Das Hygienekonzept habe verschiedene Maßnahmen für die Proben vorgeschrieben: Jeder Musiker brachte seinen eigenen Notenständer mit, und am Eingang nahm sich jeder einen Mundschutz. Nach der Probe wurden die Stühle desinfiziert.

Kleine Überraschung für die Mitglieder

Andrea Kroschk erläutert weiter: „Geplant waren zwei bis drei Konzerte unter Corona-Bedingungen. Wir haben uns auch schon Alternativen überlegt. Da wir jetzt aber nicht mehr proben dürfen, sind wir wieder ausgebremst.“

Als Trost soll es für die Mitglieder der Stadtkapelle wenigstens eine kleine Überraschung geben. Näheres verriet Andrea Kroschk aber nicht. Bleibt zu hoffen, dass die Musiker Wege finden, der Bevölkerung auf Corona-konforme Art eine Adventsfreude machen zu können.