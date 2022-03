Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten im Bildungsbereich verändert. Davon kann Anna Zimmermann ein Lied singen. Sie hat seit dem Ende des letzten Jahrtausends die Tengener Außenstelle der Volkshochschule geleitet. Jetzt übergibt sie ihr Amt an Nadja Kögel.

Zuvor hatte Zimmermann in der VHS bereits als Dozentin Schreibmaschinenkurse gegeben. Damals hatten die Teilnehmer ihre Maschinen in die Tengener Schule schleppen müssen. Jeder einzelne Buchstabe wurde beim Anschlag mit einem lauten Klack auf das Papier gestempelt.

Früher ging es um die Technik, heute um die Gesundheit

„Früher war auch der Bedarf an Fremdsprachenkursen höher“, berichtet die ehemalige Leiterin und erinnert sich an verschiedene Kurse. Etwa an einen Italienisch-Kurs, der während des Umbaus der Tengener Schule im Container stattfand. Inzwischen hätten sich die Bedürfnisse geändert.

Tengen Riesen-Aufregung um einen gefällten Lindenbaum in Tengen-Wiechs Das könnte Sie auch interessieren

Viel wichtiger seien inzwischen Themen rund um die Gesundheit, zum Beispiel Vorträge über Ernährung oder Gymnastikkurse. Auch eine Kräuterwanderung mit anschließendem Kochen sei gut angekommen. „Bei uns auf dem Land ist die Begegnung noch ziemlich wichtig“, sagt Zimmermann. „Jeder kennt jeden. Die Teilnehmer holen sich gegenseitig zur Rückengymnastik ab. Und so haben sie gar keine Chance, die guten Vorsätze vorzeitig zu verabschieden und einen Kurs abzubrechen.“

Stuttgarterin will Blumenfelder Schloss zum Kursort machen

Die neue Außenstellenleiterin Nadja Kögel stammt aus Stuttgart und kam letzten Sommer im Rahmen des Projektes „Summer of pioneers“ ins Blumenfelder Schloss. „Ich möchte das Blumenfelder Schloss als Kursort etablieren“, sagt sie. Tagungsräume, Leinwand und Flip Chart seien vorhanden. Und das alte Schloss gebe dem Lernen und dem Austausch einen besonderen Charme.

Zudem träumt Kögel davon, alle Generationen in die Kurse einzubinden. Dass sie von außerhalb kommt, sieht sie als Schwierigkeit, aber zugleich auch als Chance. Wer Kurse in Tengen anbieten oder das Schloss als Kursort nutzen möchte, könne sich gerne bei ihr unter nadja.koegel@schloss-blumenfeld.de melden.