Die Erzieherinnen der Tengener Kita St. Vinzenz haben den Kindern das Sonnensystem und die Planeten nähergebracht. Die Augen der Kinder leuchteten bei der Abschlussveranstaltung. Helena (5) sagt: „Am besten war, dass wir die verschiedenen Planeten angeschaut haben.“ Den Abschlussausflug mit der Bahn ins Planetarium Kreuzlingen hob sie als persönlichen Höhepunkt des Projektes hervor. „Ich fand das Basteln der Planeten besonders toll und dass wir diese dann in der Ausstellung zeigen konnten“, ergänzt Yannick (5). Toni (5) hat sogar einen Lieblingsplaneten, wie er beschreibt: „Ich finde den Jupiter am besten im Sonnensystem – weil er der größte und schwerste Planet ist.“

Die Raumanzüge der Kinder waren liebevoll gestaltet. Hintendran befanden sich sogar selbst gebastelte Sauerstoffflaschen. | Bild: Katharina Philipp

Zehn Wochen lang seien die Planeten großes Thema im Kindergarten gewesen, berichtet Erzieherin Maria Papandrafilli. Das Projekt sei mit einem Ausflug in das Planetarium Kreuzlingen abgerundet worden. „Bei einer Aufführung im Kindergarten sind die Kinder in ihre selbst gebastelten Astronautenanzüge geschlüpft“, so die Erzieherin. Sie hatten jeweils zwei Sauerstoffflaschen auf dem Rücken – und auf dem Anzug befanden sich eine Deutschlandflagge und der Name des Kindes.

Tengener Kindergartenkinder und ihr Weltraumprojekt Video: Katharina Philipp

Mit dem Lied „Unsere Planeten“ hätten sie dann die Projektausstellung eröffnet. Diese sollte zur Transparenz und Präsentation dienen, berichtet Papandrafilli. Bei der Ausstellung gab es Planeten, Bilder und Raketen zu bestaunen. Die Gäste konnte

Geschwister, Enkel und Großeltern die Ausstellung mit Planeten, Raketen und Astronauten. | Bild: Uli Zeller

n für kurze Zeit in Begleitung der kleinen Astronauten in die von Kindern und pädagogischen Fachkräften gestaltete Weltraum-Atmosphäre eintauchen.

Kita-Leiterin Sigrun Korynta blickt auf das zehnwöchige Projekt zurück: „Durch Tänze, Bewegungslandschaften, Sachgespräche, Lernen von Liedern und Gedichten, sowie kreativen Angeboten haben die pädagogischen Fachkräfte verschiedene Bildungsbereiche des Orientierungsplanes innerhalb der gesamten Projektdauer abgedeckt.“ Im Spiel der Kinder hätten die Erzieherinnen beobachten können, wie sie Kinder das Thema Weltraum beschäftigt.