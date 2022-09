Noch essen die Kinder der Tengener Nachbarschaftsschule in der Randenhalle. Bald soll es anders werden. Sechs Teilnehmer gab es bei einem Architektenwettbewerb zum Bau einer Mensa. Ein Preisgericht, bestehend aus Bürgermeister, Vertretern aller Fraktionen im Gemeinderat, mehreren Architekten und einer Stadtplanerin hat einen eindeutigen Sieger gekürt.

Der Gemeinderat hat nun mit zwei Gegenstimmen den Weg frei gemacht, damit mit dem Sieger Gerhard Lieb aus Freudenstadt verhandelt und das Projekt Mensa schnellstmöglich zur Baugesuchreife geführt werden kann.

Der Gemeinderat hatte einen Grundsatzentscheid getroffen und einen Architektenwettbewerb für einen Mensaanbau an die Tengener Nachbarschaftsschule getroffen. Ein Preisgericht hat nun einen eindeutigen Sieger gekürt. | Bild: Uli Zeller

Da zusätzliche Betreuungsräume notwendig sind, hatte sich der Gemeinderat per Grundsatzentscheid für eine Mensa mit zusätzlichen Betreuungsräumen ausgesprochen, wie Bürgermeister Marian Schreier erläutert. „Am Siegerentwurf hat die Grundidee überzeugt, dass es eine Zone des Ankommens und der Aktivität gibt, sowie eine Zone des Zurückgezogenseins“, so Schreier. Zudem werde dort während des Baus auch der Schulbetrieb weniger gestört. Bereits im Haushalt 2023 sollen Gelder für die Mensa eingeplant werden.

Die Tengener Mitglieder des Preisgerichtes waren Bettina Baumgärtner und Andreas Kasper (Freie Wähler), Stefan Blum und Michael Grambau (SPD), Thorsten Frank und Renate Hönscher (CDU), sowie Bürgermeister Marian Schreier. „Der Siegerentwurf hat durch die Lage der geplanten Mensa überzeugt“, so Bettina Baumgärtner (Freie Wähler) gegenüber dieser Zeitung. Die stille Westseite des Schulgeländes werde in dem Entwurf als Raum im Grünen erkannt und der hintere Pausenhof mit dem geplanten Mensabau deutlich aufgewertet.

„Besonders hervorzuheben ist zudem, dass der Entwurf glaubhaft den Eindruck vermittelt, dass die Kinder im Mittelpunkt der Planungen standen und hier ein Lebensraum für Kinder entworfen wurde“, so Baumgärtner. Weiter hoffe sie, dass der weitere Prozess zügig verlaufe und rasch mit dem Bau der Mensa begonnen werden könne: „Schön wäre es, wenn die Kinder bei den weiteren Planungen ebenfalls einbezogen werden würden, zum Beispiel wenn es um die Ausstattung wie Tische und Stühle der Mensa geht.“

Funktionalität des Gebäudes überzeugt

Thorsten Frank von der CDU erläutert: „Die funktionale Anordnung der geforderten Räume ist dem Siegerentwurf am Besten gelungen.“ Seiner Meinung nach wäre es wünschenswert, das Betreuungspersonal in die Ausführungsplanung mit einzubeziehen, da diese letztendlich in der Mensa arbeiten und einen anderen Blick darauf haben. Die Pläne des Siegerentwurfes und auch die anderen Entwürfe können im Rathaus begutachtet werden.