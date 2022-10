Einiges hat sich verändert, aber vieles ist auch gleich geblieben. Seit dem zurückliegenden Schätzele-Markt in Tengen gibt es neben dem Rathaus ein neues Ärztehaus und den jüngst eingeweihten Bürgersaal. Dadurch haben sich die Laufwege im Zentrum verändert – auch für das Großereignis, das am kommenden Wochenende vom 28. bis 31. Oktober wieder stattfinden soll.

Die Besucher werden dann per Einbahnstraßenführung durch die Stadtmitte gelotst. Tengens Bürgermeister Marian Schreier sagt: „Mit dem neu gestalteten Kastanienplatz, der von Ärztehaus und Bürgersaal eingerahmt wird, hat die Kernstadt Tengen nun eine neue, grüne Ortsmitte.“

Von Glücksrad bis Gewerbeausstellung

Ein Stand der Stadt Tengen im neuen Bürgersaal informiere über die neusten Entwicklungen in der Stadt und im Tourismus. Auch ein Glücksrad mit interessanten Preisen gebe es im Rahmen des Marktes, sowie die Möglichkeit, Luftballons mit Postkarten steigen zu lassen.

Auch die Möglichkeiten der neuen Gebäude werden genutzt. So gibt es am kommenden Wochenende im Bürgersaal Selbstgestricktes von der katholischen Frauengemeinschaft – sowie Kaffee und Kuchen.

In der Tagespflege im neuen Ärztehaus werden frisch gebackene Waffeln angeboten. Der Schätzele-Markt bietet aber auch die altbekannten Sensationen. „Ob Festzelt, Gewerbeausstellung oder Markt – kurzum: am Schätzele-Markt ist für jeden Geschmack etwas geboten“, fasst Bürgermeister Marian Schreier zusammen.

Rummel darf nicht fehlen

Schreier wird am Freitagnachmittag den Schätzele-Markt mit Freifahrten für die Kinder auf dem Volksfestplatz eröffnen. Blickfang wird das Riesenrad sein. Fahrgeschäfte sind unter anderem „Best XXL“, „Godzilla“ oder das Kettenkarussell „Wellenflug“. Die Marktbesucher erwartet Adrenalin pur bei 120 Stundenkilometern in 45 Metern Höhe, bei Überkopfschwüngen und bei so manchen turbulenten Umdrehungen, informiert die Pressemeldung der Stadt Tengen.

Auf dem Fahrgeschäft „Streamer“ etwa könne man auf 14 Metern Höhe und 50 Grad Schräge rasant pendeln und rotieren. Aber auch für Kinder gebe es Angebote, etwa das klassische Kinderkarussell oder den Baby-Flug.

Gewerbeschau ist auch wieder im Programm

Im Feuerwehrgerätehaus wird wieder Platz gemacht für die Gewerbetreibenden, die dort zum Plaudern und für Informationen zur Verfügung stehen. Energetische Sanierung auf dem Dach, Beratung zum neuen Badezimmer oder zu Elektrotechnik – zahlreiche Handwerker und Dienstleister zeigen auf dem Schätzele-Markt, was sie zu bieten haben.

Besonders sei in diesem Jahr, dass die Gewerbeausstellung vom Wirtschaftsministerium bezuschusst werde, zeigt sich der Vorsitzende des Gewerbevereins Edwin Keller dankbar. Und weiter: „Es gibt Vorträge zu energetischen Maßnahmen und zur Holzfeuerung nach neuestem BimschG“ (Bundes-Imissionsschutzverordnung). Neben der Gewerbeausstellung gibt es auch eine Gartentechnik- und eine Automobilausstellung.

Neu: Automobilausstellung

„In der Marktstraße, beginnend vom Kreisverkehr bis zum Marktgelände, ist die Automobilausstellung mit fast allen Marken, die auf dem deutschen Markt verkauft werden, vertreten“, so Schreier.

Ebenfalls in der Nähe des Rathauses befindet sich eine Agrar-, Forst- und Gartenausstellung. Dort können sich die Besucher über Neuheiten informieren, die draußen im Grünen eingesetzt werden können. Auf dem Kastanienplatz böten Vereine zudem eine vielschichtige Auswahl von Speisen zur Stärkung an.

Renate Hoenscher (Firma Hoenscher Tengen) und Patrick Burkhardt (Firma Brachat & Schoenle Gottmadingen) bei der Forst- und Gartenausstellung des Schätzele-Markts 2019. | Bild: Uli Zeller

Auf dem Krämermarkt und an den Verpflegungsständen gebe es auch eine große Auswahl. Bratwurst und Schupfnudeln, Zuckerwatte und Magenbrot – und, je nach Wetter, Eis oder Glühwein. Aber auch neue Hüte, Röcke oder Gürtel kann man kaufen. Und einiges davon auch im unteren Teil des Marktes im besonderen Flair der Tengener Altstadt zwischen Stadttor und Hinterburgturm.

Musik und Party im Festzelt

Ein buntes Programm mit Party und Blasmusik hat die Stadtkapelle im Festzelt zusammengestellt. Die Palette reicht von traditioneller Blasmusik bis hin zur Party in Dirndl und Lederhosen.

Neben Allgäu Power und der Froschenkapelle sind die Randenmusikanten, die „Feierei“ und der Musikverein Watterdingen-Weil dabei, sowie weitere Formationen. Der Schätzele-Markt bringt viel Arbeit mit sich – Andrea Kroschk vom Vorstandsteam der Stadtkapelle äußert, dass sich der Verein über jede weitere helfende Hand freut.

An der Mittelstandkundgebung spricht Georg Maier (SPD). Die Biographie des Thüringer Innenministers ist eng mit dem Hegau verbunden. Maier wurde im Jahr 1967 in Singen geboren und lebte zunächst in Steißlingen. In der Hohentwielstadt Singen absolvierte er auch sein Abitur. Er ist Landesvorsitzender der SPD Thüringen und seit dem 31. August 2021 ist er auch stellvertretender Ministerpräsident Thüringens.