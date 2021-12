Es war nur einer von vielen Bauanträgen, über die der Gemeinderat abstimmen musste. Doch sicher einer derjenigen, die für den meisten Gesprächsstoff gesorgt haben: Oberhalb von Tengen beim Berghof soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit Transformatorstation sowie eine Zaunanlage errichtet werden.

Gerhard Weber, Besitzer des Ackers und Betreiber des Tengener Berghofs, kann sich mit der Firma Solarcomplex freuen, die den Bau übernimmt. „Der Gemeinderat hat einstimmig den Satzungsbeschluss gefasst. Das war der Schlusspunkt des Bebauungsplanverfahrens sowie des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan“, fasst Karina Christen zusammen, die bei Solarcomplex für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Landratsamt muss noch zustimmen

Wenn das Landratsamt nun auch noch grünes Licht gibt und das Wetter mitspielt, könnten im Januar schon die Unterkonstruktionen gerammt werden, so Christen: „Idealerweise möchten wir den Bau im ersten Quartal weitgehend abschließen.“ Für den Straßenverkehr sei mit keinen nennenswerten Beeinträchtigungen zu rechnen. Eine Sperrung der Kreisstraße werde nicht notwendig sein. Die Baufläche sei bewusst von Norden her erschlossen, um den Wanderweg im Süden von Bauverkehr freizuhalten.

Karina Christen fasst zusammen: „Wir halten damit die Störung für Erholungssuchende so gering wie möglich, aber natürlich wird der Aufbau des Solarparks sichtbar sein.“ Nach Abschluss der Arbeiten werde auf der zum Wanderweg grenzenden Seite der Fläche eine hohe Hecke aus Wildrosen, Liguster und anderen Pflanzen geschaffen. Dies sei im Bebauungsplan so festgelegt worden.

Inbetriebnahme erst im Sommer

Die für den Betrieb notwendigen Gebäude würden ebenfalls im Norden des Solarparks in maximaler Entfernung zum Wanderweg erstellt, erklärt Christen. In Betrieb könnte der Solarpark dann im Sommer genommen werden, wie es in der Sitzung des Gemeinderates hieß. Allerdings könnte der Start auch von Lieferengpässen verzögert werden, wie Christen auf Nachfrage einschränkt.