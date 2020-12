Die Corona-Regeln scheinen sich täglich zu ändern. Umso schöner ist es, wenn manches gleich bleibt. Zu diesem Vertrauten gehört der jährliche Christbaum. Wie jedes Jahr bietet die Tengener Feuerwehr einen Christbaumverkauf an. „Wir haben Nordmanntannen in verschiedenen Größen. Sie sind alle in unserer Heimat gewachsen“, erläutert Kommandant Wolfgang Veit.

Alles unter Einhaltung von Corona-Regeln

Der Verkauf finde in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen statt. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung notwendig. Es sei empfehlenswert, während der Verkaufszeiten einzukaufen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Ein Baum könne auch über ein Bestellformular im Internet vorbestellt werden, so Veit: „Der bestellte Baum kann an den Abholterminen am Feuerwehrhaus ausgesucht werden. Alternativ liefern wir den Baum auch ungesehen nach Hause.“ Dies allerdings nur innerhalb von Tengen und seinen Ortschaften.

Die Frage ist auch immer wieder, wie man den Christbaum nach den Feiertagen wieder los wird – hier greife die Jugendfeuerwehr den Bürgern unter die Arme und nehme den Baum wieder mit. Bleibt zu hoffen, dass der einzige Einsatz der Feuerwehr darin besteht, die Bäume zu verkaufen – und dass die Feuerwehrleute während der Feiertage nicht ausrücken müssen, um diese zu löschen.

Termine für Abholung oder Lieferung

Termine zum Aussuchen und Abholen sind am Samstag, 12. Dezember, von 9.30 bis 11.30 Uhr mit Vorbestellung, sowie von 12.30 bis 14.30 Uhr, außerdem am Samstag, 19. Dezember, von 13 bis 15 Uhr.

Die nach Hause bestellten Bäume werden am Samstag, 12. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr geliefert. Die Bezahlung erfolgt vor Ort und in bar. Am 16. Januar ab 9 Uhr werden die alten Weihnachtsbäume gegen eine Spende von 3 Euro durch die Jugendfeuerwehr abgeholt.