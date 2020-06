Tengen vor 7 Stunden

Defekt in einer Trafostation: Techniker der ED Netze beheben Stromausfall im Bereich Tengen

Ein Stromausfall hat am Dienstag gegen 7 Uhr die Menschen in Teilen der Tengener Stadtteile Watterdingen, Blumenfeld und Beuren am Ried sowie in den Hilzinger Ortsteilen Riedheim und Binningen betroffen, wie der Netzbetreiber ED Netze mitteilt.