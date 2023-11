Tengen vor 21 Minuten

„Das bleibt unter uns“: Anne von Delwig-Tiesenhausen ist Tengens erste Schulsozialarbeiterin

An der Grundschule gibt es seit September eine Schulsozialarbeiterin mit offenem Ohr für die Sorgen von Kindern. Auch für Eltern will die Familien-Sozialtherapeutin Ansprechpartnerin sein. So ist ihre Arbeit gestartet.