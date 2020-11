Bürgermeister Marian Schreier und das Deutsche Rote Kreuz ehrten Blutspender, darunter Jochen Frank. „Es gibt kaum eine einfachere Möglichkeit zu helfen“, erklärt dieser. Und, wie er schmunzelnd hinzufügt: „Außerdem gibt‘s danach ein Vesper.“ Auch komme man beim Blutspenden mit Leuten in Kontakt. Probleme habe es nie gegeben. „Einmal hatte ich einen blauen Fleck an der Einstichstelle.“ Dies sei aber auch schon das Spektakulärste gewesen. Mit 18 Jahren habe er angefangen zu spenden und gehe jedes Jahr vier bis fünf Mal. Jetzt wurde er für 50 Spenden ausgezeichnet.

So viele Erstspender wie noch nie

Tengens Bürgermeister Marian Schreier bedankte sich bei den Spendern. Beim jüngsten Blutspendetermin Ende September ließen sich in Tengen 129 Spender für den guten Zweck pieksen, wie die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Claudia Zeller auf Nachfrage mitteilt: „Es waren zwölf Erstspender darunter. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal so viele Erstspender hatten.“ „Jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, sind Blutspenden besonders wichtig“, hob Bürgermeister Schreier hervor. Im Frühjahr seien viele Operationen verschoben worden, die jetzt nachgeholt würden. Und dafür würden zahlreiche Blutspenden benötigt.