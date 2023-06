Beim zweiten Fototermin leuchtete die Abendsonne mild. Beim ersten Versuch hat es in Strömen geregnet. Aber der Regen passt auch ganz gut zu Claudia Schäffer und ihren Führungen. Denn Wasser spielt da immer wieder eine große Rolle. So hat sie bis vor 15 Jahren am Bodensee gelebt. „Wir haben ein altes Haus gesucht und in Tengen gefunden“, erzählt sie. Dann sind sie also vom See weggezogen in den Hegau, dafür ganz nah an den Wasserfall der Mühlbachschlucht.

Unter dem Stadttor wird deutlich, dass auch hier das Wasser mit geformt hat. Ohne Wasser gäbe es nämlich die Steine auf dem Boden des Tengener Stadttors gar nicht. „Hier ist heißes Magma auf kaltes Grundwasser getroffen“, schildert sie, benennt die genauen Gesteinsarten und weiß, wo sie vorkommen. Überhaupt findet sie, Tengen habe eine „tolle Geologie“ und eine spannende Geschichte. Unter dem Stadttor kommt sie gleich ins Erzählen über die Schule, das Gefängnis und die Herren von Tengen. Alles ist von hier aus zum Greifen nahe. Schäffer bestätigt das, was Tengens Hauptamtsleiterin beim Pressetermin über die Stadtführerin gesagt hat: „Sie kennt jeden Stein im Stadttor.“ Und auch über den Brunnen in der Altstadt – wieder ein Bezug zum Wasser – kann sie Geschichten erzählen. Die Kenntnis hat sie sich erworben, indem sie nach dem Umzug nach Tengen damit begonnen hat, sich mit der Geschichte und den Geschichten des Ortes auseinanderzusetzen. Sie sprach mit Anwohnern, wälzte alles, was es beim Hegau-Geschichtsverein zu lesen gab, und verschlang das dicke Tengener Heimatbuch.

Nun gibt es in Zusammenarbeit mit der Stadt Tengen verschiedene Führungen, von denen Claudia Schäffer einige anbietet. Neu ist eine geführte E-Bike-Tour. Es gibt aber auch historische und mystische Stadt- und Wanderführungen, sowie eine historische Führung durch Schloss Blumenfeld. Und im Sommerprogramm der Stadt ist eine Kinderführung geplant. Bleibt zu hoffen, dass dann das Wasser keine Rolle spielt – sondern alle Touren wie der zweite Fototermin ohne Regen stattfinden können.

Termine in diesem Jahr sind am Sonntag, 18. Juni, um 13.30 Uhr eine historische Schlossführung; Sonntag, 25. Juni, um 13.30 Uhr Städtles Wanderführung; Sonntag, 23. Juli, um 17 Uhr eine mystische Stadtführung; Sonntag, 30. Juli, um 10.30 Uhr eine mystische Wanderführung; Freitag, 4. August, um 14 Uhr eine E-Bike Führung; Donnerstag, 17. August, um 17 Uhr eine historische Stadtführung; Sonntag, 20. August, um 13.30 Uhr Städtles Wanderführung; Sonntag, 17. September, um 13.30 Uhr eine historische Schlossführung; Sonntag, 24. September, um 10.30 Uhr eine mystische Wanderführung und Mittwoch, 1. November, 14 Uhr eine mystische Stadtführung an.