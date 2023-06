Sie geben nicht auf. Nein, ganz im Gegenteil: Die Chorgemeinschaft Blumenfeld Tengen Talheim hat bei einem beschwingten Sommerkonzert mit dem Instrumentalverein Büßlingen Wiechs wieder einmal gezeigt, was in ihnen steckt. „Es war unser erstes Konzert im Bürgersaal.“, beschreibt Vorsitzender Benno Wezstein den Veranstaltungsort. Und Vorsitzender Klaus Lohberger ergänzt: „Das Ambiente und die Akustik ist hervorragend. Und Viola Nutz als kleines Juwel aus der Region am Klavier haben wir zufällig entdeckt.“ Die Chorgemeinschaft würde sich noch über weitere Mitsänger freuen – gerne im mittleren Alter oder jünger, bringen es die Vorsitzenden auf Nachfrage zum Lebensalter der Sänger auf den Punkt. Dass das Durchschnittsalter der Chorgemeinschaft bei 67 Jahren liegt, scheint niemanden zu stören. Der Bürgersaal war beim Sommerkonzert gut gefüllt.

Wezstein zählt die ältesten Sänger mit ihrem Lebensalter sogar wie Trümpfe auf: „Günter Stadelhofer ist 86 Jahre, Hugo Wezstein 86 Jahre und Konrad Mautz 85 Jahre. Wir hoffen, dass unsere ältesten Sänger noch ein paar Jahre dabei sein können.“ Mit 18 Sängern und Dirigent sei der Chor noch voll singfähig, betont der Vorsitzende. Und ansonsten gelte eben das Motto „klein, aber fein“.

Die Chorgemeinschaft ist eine eingeschworene Gemeinschaft: Die coronabedingte Pause war zwar lang. „Aber es sind alle Sänger geblieben“, heben Benno Wezstein und Klaus Lohberger hervor. Für den Vorstand und den Dirigenten sei dies sehr motivierend gewesen. „Wir wollen weiter für uns machbares Liedgut proben und aufführen. Und wir möchten das ein oder andere Konzert veranstalten und als Gastchor an Konzerten teilnehmen“, entwirft Benno Wezstein einen Ausblick auf die Zukunft.

Am Rande der Veranstaltung wurde Dirigent Thomas Löchle geehrt. „Die Ehrung war sehr spontan“, erläutert Klaus Lohberger. Zuvor musste sie an der Generalversammlung krankheitsbedingt ausfallen. Löchle sei seit 1992 in Talheim im Verein dabei. Eigentlich sei er unter dem Versprechen angeworben worden, nur als Sänger dabei zu sein. Doch dann habe der damalige Dirigent Karl Kleibrink ihm kurz vor seinem Tod nahegelegt, das Amt zu übernehmen. „Seit 25 Jahren ist Thomas mit Leib und Seele dabei. Wir haben schon viele tolle Projekte gemacht und er hat viele gute Ideen“, sagt Klaus Lohberger. Vor allem sei er ein toller, verlässlicher Freund – und genieße nicht nur als Dirigent, sondern vor allem als Mensch viel Ansehen.

Sonja Eisele aus Talheim etwa fasste nach dem Sommerkonzert zusammen: „Es waren altbekannte Lieder. Und auch einige mehr, bei denen man beschwingt mitsingen konnte. Mir hat das Konzert sehr gut gefallen. Auch der Instrumentalverein Büsslingen-Wiechs hat super begleitet.“