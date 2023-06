Bei einer Matinée sind zum ersten Mal die beiden gemischten Chöre Tengen-Weil und Blumberg-Nordhalden gemeinsam aufgetreten. Die Vorsitzenden sprechen von einem echten Glücksfall – und wollen auch künftig gemeinsam auftreten.

Das Bürgerhaus in Tengen-Weil war gut gefüllt. Ein Grund war, dass endlich wieder einmal eine Matinée stattfinden konnte – und zwar ohne Mundschutz oder sonstige Corona-Einschränkungen. Viele Autos aus dem Nachbarlandkreis parkten an diesem Sonntagmorgen in Weil. Dass der gemischte Chor Weil durch acht Stimmen des Chores in Blumberg-Nordhalden unterstützt wurde, war der zweite Grund für die vielen Besucher.

„Wie eine Wiederauferstehung“

Im Weiler Chor singen ohnehin schon viele junge Sängerinnen und Sänger mit. Nach längerer Corona-Pause haben sich nun die Chöre aus Weil und Nordhalden zusammengetan – und eine gemeinsame Matineé gewagt. „Es war ein ausgesprochen gutes Konzert. Es ist ein Gefühl wie eine Wiederauferstehung nach einer langen Pause“, schrieb Dirigentin Larissa Malikova danach an die Sänger. Der Vorsitzende des Weiler Chores, Peter Rendler, bestätigt dies: „Wir sind begeistert, dass wir uns so gut ergänzen. Es ist ein noch schönerer Klang als früher.“

Auch menschlich würde es zwischen den beiden Chören super passen, bestätigen die beiden Vorsitzenden Peter Rendler (Weil) und Karl Heer (Nordhalden). Insgesamt sei die Matineé in Weil sehr gesellig gewesen. Nahezu alle Besucher seien danach noch geblieben und hätten zusammen gegessen, geplaudert und gefeiert. „Die Mischung aus Gesang und geselligem Teil hat mir gefallen“, bestätigt auch Konzertbesucher Eckhart Pfeiffer aus Weil. Und weiter: „Der Klang war super. Endlich wieder mal ein Konzert.“ Am Klavier war Olga Bruttel, Ansager war Wolfgang Weber. Am Rande der Veranstaltung wurden folgende Sänger vom Bezirksvorsitzenden des Bodensee-Hegau-Chorverbandes mittlerer und oberer Hegau/Randen, Winfried Polte, geehrt: Für 25 Jahre Sabine Furtwängler, Gabriele Gruber, Kerstin Maus, Luisa Polte und Ekkehard Polte. Für 40 Jahre Peter Rendler, Josef Wesle, Roland Meßmer, Reinhold Mang, Herbert Feucht und Verena Meßmer. Das Konzert habe die Sänger so richtig in Schwung gebracht, sagt Peter Rendler erfreut. Es gebe eine positive Aufbruchstimmung. Dass die beiden Chöre auch weiterhin zusammenarbeiten werden, sei nun klar. „Wie das konkret aussehen wird, werden wir besprechen“, erläutert Rendler. Bereits am Sonntag, 25. Juni, treten die beiden Chöre beim Dorffest in Nordhalden wieder gemeinsam auf.