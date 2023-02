Man hört und sieht sie schon von weitem. Die Narren ziehen die Gehrenstraße hinauf. Als erstes sieht man die bunten Käpple, die sie auf dem Kopf tragen. Sie strahlen in der Sonne rot, gelb und blau.

Hinten auf dem Traktor befinden sich viele Narrenbömmle. Sie sind schon fertig dekoriert mit Narrenbendeln. „Das Verteilen der Narrenbömmle ist eine feste Tradition in Büßlingen“, erklärt Zunftmeister Heiko Zimmermann.

Die Narren bedanken sich beim Verteilen der Narrenbömmle im Dorf bei Lili und Georg Ritzi. Seit einigen Jahren strickt Lili Ritzi die Käpple für den Narrensamen, den Nachwuchs der Narren. Im Bild von links: Wolfram Wellein, Zunftmeister Heiko Zimmermann, Georg und Lili Ritzi, Brigitte Wellein und Alexander Ritzi. | Bild: Uli Zeller

Vor gut 45 Jahren habe Manfred Müller diese Tradition ins Leben gerufen. Damals sei es eine Handvoll Bömmle gewesen, die gestellt wurden. Inzwischen sind es rund 200 Bömmle. Samstag vor Fasnacht gilt bei den Narren in Büßlingen als der höchste Feiertag. Da werden die Bäume im eigenen Dorf an den Häusern der aktiven und passiven Mitglieder angebracht.

Und so geht es närrisch in Büßlingen weiter Schmutzige Dunschtig: Wecken, Befreiung Kindergarten, Narrenbaum-Umzug, Hemdglonkerumzug und Disco. Fasnet-Samschtig: Römerball. Fasnet-Renn-Mentig (Rosenmontag): Kärrelerennen. Anschließend buntes Treiben, verschiedene Programmpunkte, Malen für Kinder und Siegerehrung des Kärrele-Rennens. Danach Zweites Büßlinger Entenrennen mit Massenstart an der Körbelbachbrücke.

Am Fasnachtsfreitag sind auch die Mitglieder in den umliegenden Dörfern dran. „Wir funktionieren alte Christbäume um“, erklärt Zimmermann. „An einem Samstag richten und dekorieren wir sie. Und am Samstag vor Fasnacht werden sie im Dorf verteilt.“ Die Tour beginnt bei Ortsvorsteher Josef Ritzi mit einem Weißwurstfrühstück. Dann geht es mit vielen Zwischenhalten durch das Dorf.

So sehen die Käpple aus, die Lili Ritzi seit einigen Jahren für die Büßlinger Narren strickt. Beim Verteilen der Narrenbömmle im Dorf hat sich die Zunft Clown und Römer mit einem Geschenkkorb bei ihr bedankt. | Bild: Uli Zeller

Ein wichtiger Zwischenhalt ist in diesem Jahr in der Gehrenstraße bei Lili und Georg Ritzi. „Wir wollen uns einmal besonders bedanken, weil Lili für uns so viele Narrenkäpple strickt“, sagt Zunftmeister Heiko Zimmermann und überreicht einen Geschenkkorb. Als Narrensamen werden die neugeborenen Kinder der Narren bezeichnet – und jedes dieser Kinder bekommt ein solches Käpple.

Käpple wächst mit dem Kind mit

Die Käpple würden mit dem Kind mitwachsen und sich während der gesamten Narrenlaufbahn der Kopfform des Narren anpassen, scherzt Zimmermann. Lili Ritzi erläutert: „Angefangen hat alles mit den eigenen Enkeln.“ Sie habe für diese Narrenkäpple gestrickt. Dann seien immer mehr Frauen gekommen und hätten gefragt, ob sie für ihre Kinder auch solche Kopfbedeckungen bekommen könnten.

Die Narrenzunft macht Halt bei Lili und Georg Ritzi. Dort stellt sie einen Narrenbaum auf und bedankt sich für das Stricken der Narrenkäpple bei Lili Ritzi. | Bild: Uli Zeller

Wie viele Käpple genau es waren, kann Lili Ritzi nicht sagen. Es seien aber schon einige zusammengekommen, deutet sie an. Und während das Narrenbömmle bei Ritzis gestellt wird, könnte schon bald wieder ein neues Käpple erforderlich werden. Denn eine werdende Mutter, die sich zu den Büßlinger Narren zugehörig fühlt, sei gerade hochschwanger im Krankenhaus, wie von den Narren zu hören ist.

Neuerungen werden zum Erfolg

Wenn die Büßlinger Narren etwas Neues beginnen, scheint es immer gleich ein Erfolg und dann auch schnell eine Tradition zu werden – und viele wollen mitmachen. Egal ob Narrenbömmle oder Narrenkäpple. Man darf gespannt sein, welche Traditionen die Büßlinger Narren noch begründen. Vielleicht wird ja das anstehende zweite Entenrennen am Rosenmontag eine neue Tradition.