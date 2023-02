Wohin die Reise des Marian Schreiers wohl gehen wird? Darüber wird spekuliert, seit er seinen Abschied vom Amt des Tengener Bürgermeisters angekündigt hat. Die Watterdinger Narren Biberjohlis scheinen darüber mehr zu wissen. In ihrem Sketch „Taxi nach Berlin“ am Bunten Abend fühlen sie dem Schultes kräftig auf den Zahn. Thorsten Frank gibt dabei den indischen Taxifahrer mit Turban und köstlich inszeniertem Akzent. Marian sei sein bester Kunde. Ständig sei er auf dem Weg nach Berlin und wieder zurück. „Aber nur noch für drei Monate – dann bleibt er in Berlin“.

Auch der SÜDKURIER kommt in dem Sketch vor. Dieser würde oft über die Watterdinger Ortsvorsteherin berichten. Das Publikum geht mit und gerade bei diesem Sketch lachen einige der 280 Zuschauer Tränen. Auch gegen die Menschen aus dem Tengener Kernort gibt es an dem Abend Seitenhiebe. Das seien grausige Vögel, gegen die nicht einmal Schöntrinken helfe. Besucherin Renate Hönscher aus Watterdingen fasst zusammen: „Wir fanden den Abend spitze. Die Sketche waren echt gut. Auch die beiden Ansager mit ihrer Tanzeinlage haben uns sehr gefallen.“ Worauf Watterdingen und die Biberjohli richtig stolz sein könnten, seien die Mädchen von der Garde. Albrecht Finsler vom Haslacherhof ergänzt: „Ich fand den Bunten Abend eine gute Mischung aus Tradition, Überraschung und viel Spaß.“ Es sei eine mächtige Leistung der Darsteller und Vereine, so viel Zeit in die Vorbereitung zu investieren.

Die Mitwirkenden: Stimmungsband Die Muntermacher, der kleine Narrenpolizist (Felix Kaiser), Zunftmeister Jochen Frank, die Ansager (Anna Bury und Steffen Bäuerle), die Bibernixen unter Leitung von Steffi Kurz, Richie und Speedie (Matthias Preter und Horst Peschel), Taxi nach Berlin (Jennifer Maier, Thorsten Frank, Marius Preter, Sandra Faulhaber, Jochen Frank, Simon Preter, Manuel Gschlecht, Julian Wick, Alexander Frank), Ton und Technik (Christoph Gruber, Christian Gruber, Nico Kaiser und Christoph Frank), Licht und Vorhang (Volker Keller und Christian Keller).