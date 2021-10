Keine Post mehr im Dorf, keine Bank, kein Einkaufsladen. Von vier Wirtschaften haben drei geschlossen. Der Pfarrer ist weg, der Förster fort – und wenn es so weitergeht, wird die Grundschule wohl auch bald zugemacht. Vor diesen Fakten standen einige Bürger aus Büßlingen, die sich im Jahr 2008 privat trafen. Ortsvorsteher Josef Ritzi erinnert sich: „Dieser Abend war nach meiner Meinung der Beginn des Bürgervereins Linde.“ Diese Worte sprach er in seiner Ansprache in der Tengener Randenhalle – rund 13 Jahre später im September 2021. Beim Bürgerempfang der Stadt. Dort wurden verdiente Bürger und ein Verein geehrt. Die Vereinsehrung nahm der pensionierte Lehrer Ulrich Ritzi als ehemaliger Vorsitzender für den Bürgerverein Linde entgegen.

Nach dem privaten Treffen in Büßlingen hätten sich zehn Leute getroffen und das Netzwerk Büßlingen ins Leben gerufen. Das Netzwerk führte eine Umfrage in Büßlingen durch. Rund 70 Prozent der Haushalte nahmen daran teil. Mit dem Ergebnis: Die Büßlingerinnen und Büßlinger wünschen sich eine Begegnungsstätte für jung und alt.

Beim Bürgerempfang Tengen wurde der Bürgerverein Linde Büßlingen geehrt. Von links nach rechts: Bürgermeister Marian Schreier, vom Bürgerverein Hannelore Hör-Hanselmann, Klaus Heilig, Susanne Heilig, Ulrike Lauber, der langjährige Vorsitzende Ulrich Ritzi (mit Urkunde), seine Ehefrau Beate Ritzi, Büßlingens Ortsvorsteher Josef Ritzi. | Bild: Uli Zeller

Dann ging es Schlag auf Schlag, wie der Ortsvorsteher ausführt: „Der Bürgerverein Linde wurde gegründet. Mit null Euro, aber mit dem Mut und Willen der Verantwortlichen.“ Förderanträge seien gestellt worden, die Stadt habe einen Zuschuss in Aussicht gestellt und Spenden seien gesammelt worden. Schließlich kaufte der Zusammenschluss Büßlinger Bürger gemeinsam das Gasthaus Linde. Viele Ehrenamtliche leisteten zusammen rund 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Ein Bläserquintett der Stadtkapelle umrahmte den Bürgerempfang der Stadt Tengen. Rudolf Müller von der Stadtkapelle betonte im Gespräch mit dem SÜDKURIER, der Auftritt der Musiker sei für ihn ein Glanzlicht des Abends gewesen. Mit nur zwei Proben hätten die Musiker erstaunliche Leistungen vollbracht. | Bild: Uli Zeller

„Bei diesen Arbeiten stellten die Akteure fest: Manche Vorurteile über Lehrer sind falsch“, so Josef Ritzi über Ulrich Ritzi, den ehemaligen Schulleiter: „Uli machte beim Abschlagen des Putzes und anderen Arbeiten eine gute Figur.“ 2012 wurde die Begegnungsstätte Linde eröffnet. „Dies war ein Glückstag für Büßlingen, aber auch für die gesamte Stadt Tengen, die umliegenden Ortschaften und sogar für unsere Schweizer Nachbarn“, so Josef Ritzi. Nicht immer sei der Weg zu einer Begegnungsstätte leicht gewesen. Immer wieder habe es kritische Stimmen gegeben. „Doch Uli hat diese aufgenommen und mit seinen Helfern Taten dagegen sprechen lassen“, sagt der Ortsvorsteher. Zusammen mit Frau Beate und dem Linde-Team habe Uli Ritzi und der Bürgerverein für die Allgemeinheit etwas geschaffen, auf das alle stolz sein können. Ulrich Ritzi zeigte sich bescheiden, sprach nicht von sich, sondern vom „Wir“ und holte all seine Mitstreiter auf die Bühne: „Wir tun gemeinsam gerne unsere Pflicht. Zum Wohle der Allgemeinheit, für unser Dorf und für unsere Stadt.“

Ulrich Ritzi nahm beim Tengener Bürgerempfang die Ehrung für den Bürgerverein Linde entgegen. Er und seine Mitstreiter haben sich dem Aussterben ihres Heimatdorfes Tengen-Büßlingen entgegengestellt. Gemeinsam haben sie die Wirtschaft „Linde“ gekauft und betreiben dort nun eine Begegnungsstätte. | Bild: Uli Zeller

Tengens Bürgermeister Marian Schreier bezeichnete die Linde als „durch und durch zuversichtlichen Ort“. Er hob hervor, dass hier nicht abgewartet, sondern Dinge in die Hand genommen wurden. Als Beispiel nannte er die Sanierung der alten Kirchenuhr – das Uhrwerk kann man heute in der Linde bestaunen.

