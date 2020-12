In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Brand in einer Gemeinschaftsküche in dem in Privatbesitz mit Mietwohnungen ausgestatteten ehemaligen Pflegeheim in der Straße „Am Steinbach„ gekommen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein derzeit noch Unbekannter legte auf dem Herd der Küche Kartons aus und schaltete die Herdplatten an. Bewohner entdeckten gegen 23.40 Uhr die in Flammen stehenden Papierkartons und konnten das Feuer löschen, bevor sich dieses ausbreitete. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Einrichtung der Gemeinschaftsküche mit rund 5000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen nach dem Verursacher eingeleitet.