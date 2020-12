Wer in Blumenfeld den steilen Abhang zur Bibermühle hinunterfährt, taucht in eine andere Welt ab. Eine zauberhafte Weihnachtswelt, die funkelt, ohne dabei kitschig zu sein. Warmes weißes Licht strahlt von zahlreichen Christbäumen von verschiedenen Seiten. Hinter der Mühle ein Wasserfall. Eiszapfen funkeln – und das Wasserrad klappert. Doch es ist nicht selbstverständlich, dass auch in diesem Jahr 33 Christbäume dort stehen.

Gastronimie und Hotel Bibermühle in Tengen-Blumenfeld sind wegen der Pandemie geschlossen. Diese Christbäume sollen dennoch für Weihnachtsstimmung sorgen. Darüber freut sich die Betreiberfamilie Rolf und Elisabeth Riemensperger und Tochter Anja Rösner. | Bild: Uli Zeller

Denn in der Bibermühle befindet sich eigentlich ein Hotel und ein Restaurant. Und die Weihnachtsbäume sollen die Zeit für die Gäste in der Bibermühle zur einzigartigen Zeit werden lassen. Doch wegen Corona ist der Gästebetrieb derzeit eingestellt. Blumenfelds Ortsvorsteher Thomas Wezstein hatte schon bange Fragen aus der Bevölkerung und dem Ortschaftsrat gehört: „Wird es dieses Jahr um die Bibermühle keine Christbäume geben?“ Das Fazit der Bürger war eindeutig: Ohne die wundervollen Christbäume fehlt in Blumenfeld etwas. Also kontaktierte Wezstein die Betreiberfamilie.

„Ich hatte Zweifel, als die Bäume aus dem Wald geholt wurden“, so Anja Rösner, Betreiberin des Hotels und Restaurants Bibermühle in Blumenfeld. | Bild: Uli Zeller

Die Bibermühle wird betrieben von Anja Rösner und ihren Eltern Elisabeth und Rolf Riemensperger. „Ich hatte Zweifel, als die Bäume aus dem Wald geholt wurden“, erläutert Rösner. Das sei eine aufwendige Arbeit, die viel Kraft erfordere. Und wozu soll man dieses Risiko auf sich nehmen – in einem Jahr, in dem sich wegen der Corona-Pandemie gefühlt tagtäglich ändert, was man gerade darf.

Das Risiko sei zu groß, die Bäume nach Blumenfeld zu karren, vielleicht dürfe man an Weihnachten gar nicht öffnen, wog Rösner ab. Doch da sprach ihr Vater Rolf ein Machtwort: „Wenn du als Unternehmer so denkst, kannst du auch gleich aufhören.“ Man solle die Hoffnung nicht aufgeben, so Riemensperger: „Wir machen weiter bis zum Schluss.“

Über die Christbäume freut sich die gesamte Betreiberfamilie (Rolf und Elisabeth Riemensperger und Tochter Anja Rösner, von links) sowie Blumenfelds Ortsvorsteher Thomas Wezstein. | Bild: Uli Zeller

So kam die Antwort schnell und war positiv. Nach der Anfrage des Ortsvorstehers Thomas Wezstein vergingen nur zehn Minuten. Dann kam eine WhatsApp-Nachricht der Betreiberfamilie: „Die Bäume werden gestellt.“ Wezstein zeigt sich nicht nur darüber verblüfft, dass die Antwort positiv ausfiel – sondern noch viel mehr über das schnelle Tempo: „Innerhalb von zwei Tagen sind alle Christbäume aufgestellt worden und haben geleuchtet.“ Rolf Riemenspergers Reaktion darauf fällt nüchtern aus: „Am Sonntag war ja der erste Advent. Da sollten alle Bäume strahlen.“

„Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir noch da sind“, so Rolf Riemensperger, Senior-Chef des Restaurants und Hotels Bibermühle in Blumenfeld. | Bild: Uli Zeller

Nun gibt es in Tengen-Blumenfeld wieder einen märchenhaften Weihnachtswald, in dem 33 Christbäume strahlen. „Das war eine Mammutation“, fasst Ortsvorsteher Wezstein zusammen. Ehemänner und Köche hätten mitgeholfen. Die Mitarbeiter hätten ihre Zeit trotz geschlossener Gastronomie zur Verfügung gestellt, damit Blumenfeld seine Bäume bekommt. Rolf Riemensperger betont: „Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir noch da sind.“