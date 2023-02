Beim bunten Abend in Watterdingen wird sie zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert: Die neue Zunftfahne des Biberjohlis Watterdingen. Bereits 2017 habe es erste Überlegungen gegeben, die in die Jahre gekommene und recht schlichte Biberjohli-Fahne durch eine Neuanschaffung zu ersetzen, erläutert Zunftmeister Jochen Frank gegenüber dieser Zeitung. „Die Zunftfahne fällt bei Veranstaltungen den Zuschauern zuerst ins Auge“, erläutert der Zunftmeister. Etwa beim Randenumzug, der dieses Jahr am Fasnachtssonntag in Wiechs stattfindet. Der Zunftname und die prägenden Gestalten der Narrenzunft sollten auf der Fahne zu erkennen sein. Auf der Vorderseite sind die Biberjohli-Maske und das Watterdinger Ortswappen mit dem Namen „Narrenzunft Biberjohli Watterdingen 1958“ zu sehen.

Auf der Rückseite sind die Zunftfiguren Elferrat, Bibernixe und Biberjohli dargestellt, eingefasst in den Spruch „Von der Biberquelle kommen wir“. Grundlage für die Fahne waren Bilder, die auf einer Brücke des namensgebenden Biber-Baches gemacht wurden. Die Fahne sei hochwertig gestickt.

An der Fasnet 2020 sollte die Fahne eingeweiht werden. Aufgrund der Pandemie wurde die Einweihung aber verschoben. „Der Biberjohli ist guter Dinge, dass dieses Ereignis am Samstag, 11. Februar, beim Bunten Abend in der Watterdinger Biberhalle nachgeholt werden kann, und freut sich auf zahlreiche Besucher“, erklärt Jochen Frank. Es seien noch Karten für den Bunten Abend verfügbar und könnten telefonisch bestellt werden bei Florian Gruber, (01 73) 8 51 78 08.

Die Bunte Palette in Tengen findet am Fasnachtssamstag statt. In Tengen kann man die Karten nur direkt am Abend kaufen. Die Gäste erwarte ein buntes Programm und Preisverlosung, berichtet Narrenpräsident Michael Grambau.

Bunter Abend Biberjohli Watterdingen: Samstag, 11. Februar, Biberhalle Watterdingen, Eintritt 8 Euro, Beginn 19 Uhr, Einlass 17.30 Uhr, Seniorennachmittag um 13.30 Uhr.