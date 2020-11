Es ist ihm ein Herzensanliegen. Architekt Siyami Akyildiz aus Rielasingen erläutert zum geplanten Bauprojekt im Tengener Stadtzentrum: „Wir wollen Städte motivieren, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mich würde es freuen, wenn dieses Projekt andere Gemeinden anregt, ihre Grundstücke nicht meistbietend zu verkaufen, sondern langfristig mietpreisgebundenen Wohnraum zu schaffen.“

Akyildiz plant das Tengener Projekt für das Riedlinger Unternehmen Arche Projektbau. Dieses hat das Grundstück von der Stadt Tengen gekauft, die Bedingung war, 20 Prozent mitpreisgebundenen Wohnraum zu schaffen. Der Gemeinderat stimmte nun einstimmig für die Pläne. Arche will als Bauherr 13 Wohnungen errichten.

Der Entwurf für das dreistöckige Wohngebäude (idealisierte Ansicht). | Bild: Entwurf: Siyami Akyildiz

Tengens Bürgermeister Marian Schreier, der trotz seines Erholungsurlaubes dem SÜDKURIER gerne Auskunft zum Projekt gibt, erläutert die zwei Gründe, die für die Stadt hier besonders wichtig sind: „Einerseits müssen wir auch in Tengen dichter bauen.“

Nahverdichtung bedeute, dass der Geschosswohnungsbau an Bedeutung gewinnen werde wie beim geplanten dreigeschossigen Gebäude. „Und andererseits wollen wir auch bezahlbaren Wohnraum schaffen“, so Schreier. Bezahlbarer Wohnraum sei dabei nicht gleichzusetzen mit Sozialwohnungen, wie es aus Reihen des Gemeinderates heißt.

Bezahlbarer Wohnraum sei längst kein Randthema für kleine Gruppen der Gesellschaft mehr, wie Schreier bekräftigte. „Drei der dreizehn Wohnungen sollen als mietpreisgebundener Wohnraum realisiert werden und damit einen Beitrag gegen den Wohnungsmangel in Tengen leisten“, so Akyildiz. In Städten wie Ulm oder Tübingen sei dies bereits üblich.

Architekt Akyildiz erläutert, das dreigeschossige Haus sei an die Topographie zwischen Markt- und Schulstraße angepasst worden. Dies bedeute zum Beispiel: „Für das ansteigende Gelände wurden ein niedrigerer und ein höherer Gebäudeteil geplant.“ Das Bauwerk wird drei Geschosse haben. Baubeginn soll im zweiten Quartal 2021 sein.