Bürgerverein und Schlossbewohner haben zum zweiten Theater- und Kleinkunstfestival (TuKK) ins Schloss geladen. Vier unterschiedliche Kleinkunstformate lockten am Wochenende rund 250 Zuschauer ins Schloss. Ein Zauberer schaffte dabei den Besucherrekord.

Doch zuvor ging es musikalisch zu – wenngleich man ihnen beinahe beim Denken zuhören konnte: Die Improsingers aus der Singener Gems eröffneten das diesjährige Festival. Und da sie aus dem Stegreif spielten, wurden die Ideen des Publikums und ihre eigene Intuition zum Drehbuch. Das Rattern in ihren Köpfen war fast zu hören, als sie sich etwa überlegen mussten, wie sie nun den vom Publikum gewünschten Nachttopf in ihr Spiel einbauen – oder wie die Gebärdendolmetscherin die Rolle rückwärts pantomimisch darstellen könnte. Zuschauerin Claudia Schäffer aus Tengen sagte: „Ich fand es lustig und beeindruckend, wie spontan den Schauspielern etwas zu den Begriffen eingefallen ist.“ Im vergangenen Jahr habe sie das erste TuKK im Schloss besucht – beim Kabarettisten habe sie damals so gelacht wie selten in ihrem Leben. Deshalb sei sie in diesem Jahr wieder gekommen.

Viel Gelegenheit zum Lachen gab es auch beim Klaviervirtuosen Aaron Löchle. Aus dem Nachbardorf Tengen-Büßlingen stammend hatte er klar den größten Heimvorteil. Er spielte die 14 Rollen des Kabaretts „König Ödipus“ in der Neudichtung von Bodo Wartke. Dabei wechselte er mit verschiedenen Stimmlagen, Sprechgeschwindigkeiten und Rhythmen zwischen 14 Rollen hin und her. Gut 500 Reime garnierte er mit Musikeinlagen und führte die Zuhörer durch unterschiedliche Zeitepochen. Da fanden sich DNA-Test und Bibelzitat plötzlich in einer anderen Epoche – und die Gestalten aus weiter Vergangenheit traten mit Musik- und Sprechstilen unserer Tage auf.

Die Gesichter des Publikums wechselten zwischen schelmischem Schmunzeln, nachdenklichem Kopfwiegen und herzlichem Auflachen. Die Zuhörer reisten nach Theben, Korinth und zum Orakel – und dabei blieb nichts ungereimt. Am Sonntag reiste dann Magier David Langendörfer an. Dieser stammt ursprünglich aus Steißlingen und ist süddeutscher Meister der Manipulation, wie es in der Pressemeldung zum TuKK-Festival hieß. Dina Roos-Kühling, Vorsitzende des Bürgervereins Schloss Blumenfeld zeigt sich erfreut und sagt: „Beim Zauberer war der Schlosshof voller Besucher. Wir mussten sogar noch Bänke nachträglich aufstellen, damit alle Platz fanden.“

Volker Weingärtner war einer der Besucher. Der Familienvater aus Blumenfeld fasst zusammen: „Der Zauberer war toll für die Kinder. Er hat aus einem Tuch ein Ei gezaubert und mit seinen Kartentricks auch die Erwachsenen verblüfft.“ Mit rund 150 kleinen und großen Zuschauern hat Langendörfer den Besucherrekord bei den vier Veranstaltungen am Wochenende geschafft. Auf das gesamte Festival bezogen findet Dina Roos-Kühling: „In Anbetracht des durchwachsenen Wetters können wir zufrieden sein mit der Besucheranzahl.“

Zum Schluss trat Puppenspieler Albert Kümmel-Schnur auf. Der Kultur-, Medien- und Literaturwissenschaftler lehrt als Professor unter anderem an der Universität Konstanz. Mit seinen Figuren zog er die jungen Zuschauer in seinen Bann: Wichtel Milo suchte im Stück ein neues Zuhause – und nachdem die Kinder Regen und Donner nachgemacht hatten, entführte der Puppenspieler sie in seiner Geschichte in den Wald. Das Puppentheater sei gut gewesen, sagte eine Zuhörerin danach. Aber viel zu kurz.