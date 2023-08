Die Bürger im kleinen Dorf Tengen-Weil halten zusammen und gestalten zusammen ein großes Fest. Im Zelt gibt es Braten und Spätzle, Schlepper-Freunde zeigen ihre Oldtimer – und für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. Es gibt Feste, die jedes Mal neue Attraktionen aufbieten müssen, um wieder Publikum anzulocken. Das Dorffest in Tengen-Weil gehört nicht dazu. „Wir haben wieder unser traditionelles Programm“, erläutert Ortsvorsteher Roland Meßmer und erzählt dabei von Braten, Bierzelt und Blasmusik. Und Peter Rendler, der Vorsitzende des gemischten Chores, betont mit Rückblick auf die Corona-Pandemie: „Das Normale ist wieder etwas Besonderes.“ Es sei also wieder herausragend, dass man gemeinsam essen, reden, musizieren und feiern könne.

Freude an Oldtimern ist groß

„Die Schlepper-Freunde Weil zeigen wieder ihre Oldtimer-Traktoren“, erklärt Ortsvorsteher Meßmer eine Besonderheit. Externe Teilnehmer können gern mit ihren alten Traktoren hinzukommen. Die Freude der Festbesucher an den restaurierten, schön hergerichteten und glänzenden Fahrzeugen sei immer groß.

Hinter dem Dorffest in Weil steckt viel Tradition und Routine. Es findet in diesem Jahr zum 33. Mal statt. Früher war es jedes Jahr, dann im Zwei-Jahres-Takt. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es nun seit 2019 eine vierjährige Pause. Das erste Fest sei nun wieder wie ein Neuanfang – ein Neuanfang mit bewährten Traditionen. Und wenn alles klappt, soll es danach wieder im zweijährigen Rhythmus weitergehen. Aber weshalb sollte es nicht klappen? Ortsvorsteher Meßmer hat jedenfalls keinen Zweifel: „Es ist schwieriger als sonst, weil es nach vier Jahren Pause an Routine fehlt. Aber wir werden das zusammen wieder auf die Beine stellen“, umreißt er die Marschroute für die Weiler Festvorbereitungen und gibt sich zuversichtlich. Das ganze Dorf packe mit an. Einst habe die Feuerwehr das Fest initiiert. Inzwischen helfen alle mit – und es spielt dabei keine Rolle mehr, ob man zur Feuerwehr, zur Sportgruppe, zu den Narren oder zu gar keinem Verein gehört. Für einige Neubürger wird es das erste Dorffest sein. Und viele werden es gleich kennenlernen, indem sie aktiv mithelfen, so Roland Meßmer.

Zwei Chöre von außerhalb

Hilfe von außerhalb gibt es auch. Der gemischte Chor Nordhalden, der mit dem gemischten Chor Weil gemeinsam auftritt, packt auch mit an. Und deren Dirigentin Larissa Malikova hat auch gleich noch einen anderen Chor, den sie leitet, mit ins Boot geholt – der Kirchenchor Bietingen wird den Festgottesdienst im Zelt umrahmen. Bürgermeister Selcuk Gök wird danach den Bieranstich vornehmen. Es wird der zweite Bieranstich sein, den der in diesem Jahr ins Amt gewählte Schultes in Tengen vornimmt. Seine Fassanstich-Premiere hatte er bereits am Vatertag in Tengen-Büßlingen. Peter Rendler, Vorsitzender des gemischten Chores, resümiert: „Es ist schön, dass sich die Leute wieder treffen können. Es wird ein tolles Fest für die Menschen aus Weil und für die vielen Gäste.“ Dabei steht beim 33. Dorffest in Weil am Sonntag, 27. August, und Montag, 28. August, wieder einiges auf dem Programm.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, mitgestaltet durch den Kirchenchor Bietingen. Ab 11.30 Uhr folgt die Begrüßung durch Ortsvorsteher Roland Meßmer und der anschließende Bieranstich mit dem neuen Bürgermeister Selcuk Gök. Im Anschluss ist Frühschoppen mit dem Musikverein Watterdingen-Weil, anschließend Mittagessen. Ab 17 Uhr spielt der Musikverein Weiterdingen auf. Am Sonntag gibt es zusätzlich für die Kinder eine Hüpfburg und wie gewohnt sind Oldtimer-Traktoren herzlich willkommen im Dorf. Am Montag geht es um 16.30 Uhr mit dem zünftigen Handwerkervesper weiter. Um 19 Uhr beginnt der große Bierabend mit Musik von den Mägdebergern.