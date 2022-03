Zu einem ersten Informations-Abend, bei dem es um die Gründung eines Bürgervereins für Schloss Blumenfeld ging, haben sich laut Blumenfelder Schlosspioniere rund 50 Interessierte getroffen. Ziel des Vereins soll es sein, das Blumenfelder Schloss dauerhaft zu beleben.

Es sei wichtig, dass das Schloss eine Angelegenheit für alle Tengener Teilorte werde, fasste Bürgermeister Marian Schreier im Gemeinderat zusammen. Als Beispiel nannte er den Bürgerverein Linde, der das gleichnamige ehemalige Gasthaus in Büßlingen reaktiviert habe. Im vergangenen Jahr wurde der Büßlinger Verein beim Tengener Bürgerempfang dafür sogar geehrt – für 5.000 ehrenamtliche Stunden, sowie für den Mut, dem Aussterben des Dorfes entgegenzutreten.

Frühschoppen am 3. April

An beiden Orten kann man nun einkehren. In der Begegnungsstätte Linde in Büßlingen findet am Sonntag, 3. April von 11 bis 14 Uhr ein Konzert mit der Band Jakobine hot 7 statt. Der Dixieland-Frühschoppen habe dort schon Tradition und finde zum achten Mal statt.

Die Band Jakobine Hot 7 spielt am Sonntag, 3. April, wieder beim Dixieland-Frühschoppen in der Büßlinger Linde. | Bild: Uli Schwarz

Man sehe es Uli Schwarz und seinen Musikern an, dass sie sich im Kreise des Publikums aus Nah und Fern wohlfühlen, so der Bürgerverein in einer Pressemeldung: „Diese Musik lässt Menschen fröhlich und locker werden – auch bei uns in der Linde“. Das Team der Linde serviert dazu Burger und Chili con Carne, außerdem Kaffee und Kuchen. Mehr Informationen zum Bürgerverein Linde gibt es hier.

Kaffee und Kuchen im Schlosscafé

Im Anschluss kann in Blumenfeld gleich weiter gefeiert werden: Das Schlosscafé öffnet seine Tore ebenfalls am Sonntag wieder, und zwar von 14 bis 17 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Für Gruppen und zu besonderen Anlässen öffnen die Blumenfelder Schlosspioniere das Café auf Nachfrage auch zu anderen Zeiten, wie sie in einer Pressemeldung informieren. Außerdem seien gemeinsame Veranstaltungen und Formate mit regionalen Akteuren geplant. Informationen darüber gibt es hier.