So schildert die Polizei den Unfallhergang: Ein 78-jähriger Opel-Fahrer war auf der B314 von Tengen in Richtung Blumenfeld unterwegs. Vermutlich aufgrund blendender Sonne übersah der Mann einen vorausfahrenden Traktor und kollidierte mit der Arbeitsmaschine. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und im Gebüsch zum Stehen. Sowohl der 78-Jährige, als auch der 54 Jahre alte Fahrer des Traktors erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Männer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem stark demolierten Opel, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Am Traktor entstand kein Schaden.