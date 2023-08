Das Zelt steht beim 33. Weiler Dorffest mitten im Ort, direkt vor dem Bürgerhaus. Mitten durch das Zelt läuft daher der Rinnstein der Weiler Durchgangsstraße. Am Sonntag gegen 14 Uhr sitzen die Besucher also im Trockenen – unter den Biertischen aber fließt ein Bach mit Regenwasser durch. Denn eben hat der Regen eingesetzt. Die Besucher nehmen das größtenteils mit Humor. Da könne man ja während des Essens ein Fußbad nehmen, scherzt ein Festbesucher. Oder man könne gleich das Geschirr spülen, sagt eine Frau. Ein anderer witzelt, der kleine Teilort Weil sei damit dem Kernort Tengen wieder einmal voraus – denn in der Tengener Stadtmitte sollen erst noch Wasserläufe gebaut werden. In Weil dagegen gebe es diese schon. Sogar im Festzelt.

Zu diesem Zeitpunkt haben die Festbesucher schon einiges erlebt: Einen Festgottesdienst mit dem Kirchenchor Bietingen. Die Begrüßung durch den Ortsvorsteher Roland Meßmer und Bieranstich durch Bürgermeister Selcuk Gök. Und der Frühschoppen mit dem Musikverein Watterdingen-Weil. Paul Schacherer ist aus Unterbaldingen zum Weiler Dorffest gekommen. Er ist durch den SÜDKURIER auf das Fest aufmerksam geworden und hat rund 30 Kilometer Anfahrt in Kauf genommen. „Der Regen trübt die Stimmung nicht“, sagt er. Insbesondere genießt er die musikalische Leistung des Musikvereins Watterdingen-Weil. „Sie haben ein gutes Repertoire“, zeigt sich Schacherer angetan, der selbst Musiker ist. Auch seine Frau Lucia und die Enkelin Clara sehen das ähnlich. Die Anfahrt habe sich gelohnt. Auch seien sie sehr schnell bedient worden. Und das kulinarische Angebot – etwa Braten mit Spätzle – hebe sich deutlich ab von der üblichen Festzelt-Bratwurst.

Der Regen scheint tatsächlich niemanden zu stören. Die Bedienungen müssen durch das kleine Teilstück vom Bürgerhaus zum Festzelt zwar ohne Überdachung sausen, tun es aber mit einem Lächeln im Gesicht. Schlimmstenfalls sei das Bier nach dem Weg vom Bierwagen ins Zelt eben gespritzt, scherzt ein Besucher und nimmt sicherheitshalber lieber gleich einen Schluck vom noch unverdünnten Getränk.

Die Dorfgemeinschaft Weil ist es, die dieses Fest zusammen stemmt. Mit rund 250 Einwohnern ist Weil ein relativ kleiner Teilort der Flächengemeinde Tengen, in der insgesamt knapp 5000 Menschen leben. Bürgermeister Selcuk Gök sagt über den Einsatz in Weil: „Es ist immer schön zu sehen, wie die Dorfgemeinschaft plant, zusammenhält und umsetzt. Jeder hat mit angepackt und deshalb hat auch alles so gut geklappt.“ Spricht man mit den Helfern, fällt ein Name immer wieder: Roland Meßmer.

Der Ortsvorsteher sei die treibende Kraft gewesen, die dieses Dorffest überhaupt möglich gemacht habe. Er habe mehr als nur normalen Einsatz geleistet und die Veranstaltung super organisiert, sind sich die Weiler einig. Meßmer habe nicht nur die Gäste begrüßt, sondern auch die Organisation im Auge gehabt und beim Bedienen mitgeholfen, hebt etwa Bürgermeister Selcuk Gök hervor. Auch Eckhard Pfeiffer aus Weil zeigt sich erfreut über die vielen Besucher am Sonntag. „Festgottesdienst und Frühschoppen waren sehr gut besucht. Der Regen hat erst eingesetzt, als die Leute schon da waren“, so Pfeiffer.

Beim Programm des Dorffestes habe es keine Experimente gegeben, erläutert Ortsvorsteher Roland Meßmer. Ein klassisches Dorffest mit allem, was sich bewährt hat. „Das ist Dorfgemeinschaft pur“, betont der Ortsvorsteher. Die vielen Besucher geben ihm recht. Zu so einem Fest gehört natürlich auch der Bieranstich. Tengens Bürgermeister Selcuk Gök hätte es fast mit einem Schlag geschafft. „Aber um sicher zu gehen, habe ich einen Zweiten nachgeschlagen“, räumt er ein. Bei seinem ersten Bieranstich am Vatertag in Büßlingen habe er fünf Schläge benötigt.

Peter Rendler als Vorsitzender des gemischten Chors Weil hat die Freude über das Dorffest auf den Punkt gebracht: „Das Normale ist wieder etwas Besonderes.“ Nach der langen Corona-Pause freuen sich die Weiler über ein Dorffest im normalen Rahmen. Das alle zwei Jahre stattfindende Fest ist vor zwei Jahren ausgefallen. Wenn alles nach Plan läuft, soll es im Jahr 2025 wieder stattfinden.