Tengen vor 41 Minuten

Auch für Jugendliche ist die Bürgermeisterwahl ein Thema: Jugendvertretung organisiert Wahlforum

Wie funktioniert so eine Bürgermeisterwahl eigentlich allgemein und welche Ideen haben die Kandidaten ganz konkret? Das soll ein Wahlforum der Jugendvertretung in Tengen am Donnerstag, 2. März, zeigen.