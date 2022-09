Manche sind zufällig da, für andere ist es eine feste Tradition: die Teilnahme am Fischerfest in Tengen-Büßlingen. Spontan eingekehrt ist Kurt Stihl aus dem schweizerischen Opfertshofen. Mit seiner Frau hat er eine Radtour gemacht. Und bevor es wieder den Berg in seine Schweizer Heimat hinauf geht, erfrischen sie sich nochmal. „Das Fest findet genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort statt“, sagt er.

Fisch grillen muss man können

Andere kommen jedes Jahr. Zum Beispiel Renate und Christian Weiß aus Riedheim. „Ich bin in Büßlingen geboren und wir sind jedes Jahr hier. Bei Wind und Wetter“, so Renate Weiß, geborene Ritzi – der wohl häufigste Büßlinger Nachname. Christian Weiß ergänzt: „Fisch grillen ist anspruchsvoll, das muss man können. Und die Fischer in Büßlingen können es.“

Gegrillte Forellen, selbst gemachter Kartoffelsalat und grüner Salat. Eine der Spezialitäten beim Fischerfest in Tengen-Büßlingen. | Bild: Uli Zeller

Aber es geht nicht nur ums Essen beim Fest. Die Angler machen auf Stellwänden auf ein Projekt aufmerksam, das anlaufen soll, wenn die Genehmigungen dafür da sind – vielleicht schon im Herbst: Der Fluss Biber beim Sportplatz soll renaturiert werden. Das heißt: Es werden Elemente wie Baumstämme und Wurzeln eingebaut. Durch Hindernisse und Kurven soll sich die Fließgeschwindigkeit verändern – und letztlich die Artenvielfalt zunehmen.

Ein Projekt, das auf der Schweizer Seite des Flusses bereits seit Jahren läuft – und bei einer Schau konnte dort inzwischen ein Vielfaches an Arten gezählt werden.

Endlich Regen – aber warum gerade jetzt

Der Regen, den sich die Angler während des heißen Sommers sehnlichst für ihre trockenen Gewässer gewünscht haben, hätte dem Fest beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Aber trotz Regens war das Fest und die Bar am Samstagabend gut besucht“, so der erste Vorsitzende Johannes Ritzi. Auch beim Frühschoppen am Sonntag waren die Bänke voller Besucher. Von Corona merke man nichts mehr. „Gute Stimmung, gute Musik. Und viel Grund zum Feiern“, fasst Ritzi zusammen.