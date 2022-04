Tengen vor 10 Stunden

Forelle aus dem neuen Räucherofen: Angelsportverein begeistert mit Fisch nach Geheimrezept

Der Angelsportverein Raumschaft Tengen 1987 verkauft traditionell am Karfreitag geräucherten Fisch. In diesem Jahr kam dabei ein neuer Räucherofen zum Einsatz. Bei den Bürgern kommt der Fisch gut an.