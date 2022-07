Die Suche nach einer Nutzung für des Blumenfelder Schloss läuft schon lange. Vergangenen Sommer startete ein Projekt für Pioniere. Jetzt beleben die Teilnehmer das Schloss bereits den zweiten Sommer. Um die Schlossbelebung zu verstetigen, hat sich kürzlich ein Bürgerverein gegründet.

Und nun laden die Pioniere und der Bürgerverein zum größten Ereignis des Jahres im Schloss ein – das genau in der Mitte des Pioniersommers liegt: „TUKK“ nennt es sich, was für „Theater- und Kleinkunst“ steht.

Stolz auf das Erreichte

Nadja Kögel lebt als Langzeitpionierin nun schon das zweite Jahr im Schloss. Sie hat ihr Organisationstalent während des Pioniersommers bei Hofkonzerten und vielen anderen Veranstaltungen zugunsten des Schlosses eingesetzt. Sie sagt: „Wir sind stolz darauf, als Pioniers-Team in so kurzer Zeit so zusammengewachsen zu sein, dass wir uns zur Halbzeit des Summer of Pioneers ehrenamtlich an eine so aufwendige Veranstaltung herantrauen.“

Schlosspionierin Nadja Kögel

Die Unterstützung der Menschen vor Ort sei großartig und zeige, dass die Pioniere auf einem guten Weg seien, um das Schloss Blumenfeld dauerhaft als Veranstaltungsort beleben zu können. Von Kuchenspenden über gemeinsame Plakatoffensiven bis hin zur Unterstützung beim Bühnenbau würden Bürger mit anpacken. „Das TUKK ist auch die erste gemeinsame Veranstaltung mit dem neu gegründeten Bürgerverein Schloss Blumenfeld“, so Kögel.

Federführendes Team für das Festival seien die 2022 neu dazugekommenen Pioniere Jelka Pongs vom Hamburger Emotion-Verlag, sowie Vera Schemmann, Kulturmanagerin aus Ludwigsburg und Architekt und Lebenskünstler Thomas Blennemann, der kürzlich auch den Literatursommer auf Schloss Blumenfeld mit seinem Werk „Meine Kühe – nicht dumm, aber lecker“ erfolgreich eröffnet hat.

Schlosspionier, Architekt und Lebenskünstler Thomas Blennemann

Besondere Momente vor historischer Kulisse

Schloss Blumenfeld werde am TUKK-Wochenende zur Theaterbühne, wie die Pioniere verraten. Ein Wochenende lang herrsche kultureller Trubel rund um das altehrwürdige Gemäuer. Es warten besondere Theater- und Kleinkunstmomente vor der wunderschönen, historischen Kulisse. Am Samstag öffnen die Veranstalter die Schlosstore ab 14 Uhr mit vielfältigem Programm im Schlossgarten und begleitender Live-Musik.

Programm am Samstag Die Schlosstore öffnen bereits ab 14 Uhr und das Schlosscafé ist geöffnet. Nachmittags sind Schlossführungen für interessierte Besucher geplant. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm und begleitende Live-Musik mit der Band Angels Share. Ab 20 Uhr beginnt das Hauptprogramm mit Kabarettistin und Pianistin Anne Folger im Schlosshof, Eintritt 24 Euro, ermäßigt 18 Euro. Programm am Sonntag Zum Familientag öffnen sich die Schlosstore in Blumenfeld ab 12 Uhr. Auch das Schlosscafé ist ab diesem Zeitpunkt geöffnet. Der Eintritt mit Familienticket ab 5 Euro, für Familien maximal 15 Euro, gilt für das Programm zwischen 12 und 18 Uhr. Es gibt ein Rahmenprogramm für Klein und Groß mit Tombola. Um 14 Uhr startet Kleinkünstler Tobias Gnacke „Eine Weltreise mit Hits für Kids“, für ein Publikum im Alter von drei bis zehn Jahren. Um 17 Uhr tritt das schweizerische Compagnia Due mit dem Programm „Avanti“ auf die Schlossbühne. Um 20 Uhr startet das Hauptprogramm für Erwachsene: Tobias Gnacke präsentiert sein Kleinkunst-Programm für Große: „Wer jagt gewinnt“. Eintritt 24 Euro, ermäßigt 18 Euro. Vorverkauf und weitere Infos im Netz: www.schloss-blumenfeld.de

Aufmerksame Zuhörer bei einer Lesung im Blumenfelder Schlosshof.

Am Sonntag laden Pioniere und Bürgerverein ab 12 Uhr insbesondere die kleinen Gäste ins Schloss ein. Das bunte Programm für die ganze Familie mit Tombola, Bauchredner-Show und vielem mehr findet um 17 Uhr mit einer clownesken Varieté-Show seinen Abschluss. Um 20 Uhr beginnt das Abendprogramm mit Multitalent Tobias Gnacke.

So geht es weiter

Die Pioniere kündigen weitere Veranstaltungen für den Sommer im Schloss Blumenfeld an. Am Donnerstag, 4. August, soll es ab 18.30 Uhr ein Hofkonzert mit der band Delta Fuchs geben, am Samstag, 6. August, planen die Pioniere ab 18 Uhr beim Kastaniensommer einen Konzertabend mit der Newcomer Band Scarabee aus Konstanz, die mit Indie-Soul begeistern will, sowie die bekannte Band „CRs Old School“ mit Rock-Covern von den 60ern bis heute.