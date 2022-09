von Elmar Veeser

Für Alexander Windt, den Rektor der Nachbarschaftsschule Tengen, stehen berufliche Veränderungen an. Er nimmt eine neue Stelle am Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) mit Sitz in Stuttgart an. Da die Stelle rein formal auf zwei Jahre befristet sei, werde es allerdings keine Nachfolge für ihn in Tengen geben, wie er dem SÜDKURIER schildert. Während seiner Abwesenheit werde Konrektor Frank Aden einspringen, unterstützt von Katja Junker, einem Mitglied des Schulleitungsteams. Zu beiden Kollegen habe er volles Vertrauen, wie Windt ergänzt. Schade sei, dass er den Wechsel erst sehr kurzfristig habe bekanntgeben können, da sich das Abordnungsverfahren sehr lange hingezogen habe. Sein vorerst letzter Tag als Schulleiter in Tengen werde am Freitag, 16. September, sein.

Institut soll Qualität der Schulen in Baden-Württemberg verbessern

Beim IBBW gehe es grundsätzlich um die Verbesserung der Schulqualität in Baden-Württemberg, bei der der sogenannte Referenzrahmen den beteiligten Akteuren Orientierung geben solle. Stellschrauben oder Handlungsfelder, damit es an den Schulen besser funktioniere, seien zum Beispiel die Bereiche Lehren und Lernen, die Zusammenarbeit im Lehrerkollegium und auch bei Führung und Management gebe es Verbesserungspotentiale, wie Alexander Windt erklärt.

Tengen Viertklässler nennen Bürgermeister Schreier ihre Wunschliste – und der reagiert prompt Das könnte Sie auch interessieren

Für die Einführung sei ein breit angelegter Kommunikations- und Implementierungsprozess mit verschiedenen Veranstaltungsformaten zum Referenzrahmen geplant, der alle Akteure der schulischen Qualitätsentwicklung einschließen solle. Dafür sei die Abteilung Evaluation zuständig, bei der er nun für die kommenden zwei Jahre eine von insgesamt zwölf Referentenstellen besetzen werde.

Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie Alexander Windt zugibt. Einerseits liebe er seine Aufgabe in Tengen, doch anderseits freue er sich auch sehr auf die kommende neue Herausforderung. Wie es sich gehöre, werde er sich während des Tengener Schätzelemarktes Ende Oktober, wo es traditionell einen Lehrerstammtisch gebe, von den Kollegen verabschieden.