Noch hallt es in den großen Räumen. Und man kann es sich noch nicht so recht vorstellen, wie es dort bald aussehen soll. Auf der einen Seite sollen die betagten Tagesgäste sein. Direkt daneben kleine Kinder in der Krippe. Gemeinsam sollen sie dort schöne Tage verbringen können.

Die neue Tagespflege Das neue genossenschaftliche Ärztehaus Tengen auf dem Kastanienplatz neben dem Rathaus soll im Juni fertiggestellt werden, wie Bürgermeister Marian Schreier auf Nachfrage bestätigte. Darin befindet sich eine Allgemeinarzt- und eine Zahnarztpraxis, sowie eine Kinderkrippe. Betreiber der Tagespflege für Senioren ist die Caritas-Sozialstation St. Wolfgang Engen. Der Kauf der Räumlichkeiten und die Einrichtung der Tagespflege kostet rund 900.000 Euro. Bei der Finanzierung wird die Caritas vom KVJS – dem Kommunalverband für Jugend und Soziales – und der Glücksspirale unterstützt.

Ab Juli wird die Tagespflege, die von der Caritas-Sozialstation St. Wolfgang in Engen betrieben wird, dort nach aktuellen Corona-Vorgaben acht Gäste betreuen. Sobald die Pandemie-Maßnahmen gelockert werden, biete die Einrichtung Platz für zwölf Gäste, erläutert Stefan Gebauer, Geschäftsführer der Sozialstation.

Die Tagespflege wolle nicht isoliert in Tengen sein, sondern ein Teil der Stadt werden, betont Gebauer: „Wir können uns gut vorstellen, hier am Schätzele-Markt einen Ruheraum für ältere Leute anzubieten“, nennt er ein Beispiel. Schließlich befinden sich die Räume der Tagespflege auf dem Kastanienplatz beim Rathaus, direkt am Schätzele-Markt-Übergang zwischen Rummelplatz und Krämermarkt.

Gäste werden persönlich abgeholt

Eine besondere Eigenschaft der Tagespflege St. Wolfgang sei, dass die Pflegekräfte morgens die Gäste persönlich abholen – und abends wieder heim bringen. „Das gehört zu unserem Konzept. Dadurch nehmen wir auch wahr, wie die Gäste zuhause leben und spüren noch besser, wie es ihnen geht“, erläutert Cordula Schwiebus, Leiterin der künftigen Tengener Tagespflege.

Im Bus entstünden oft auch persönliche Gespräche – ganz anders, wie wenn man sich nur im Aufenthaltsraum einer Pflegeeinrichtung begegne. Besonders an der neuen Tagespflege in Tengen soll sein, dass die Senioren und die Kinder in der Krippe nebenan gemeinsam das Mittagessen einnehmen – und auch darüber hinaus seien gemeinsame Freizeitaktivitäten erwünscht, berichtet Stefan Gebauer. Immer natürlich in dem Rahmen, den die jeweils aktuellen Corona-Verordungen zulassen.

Kein Problem mit Personalsuche

Eine weitere Tatsache, von der Gebauer erzählt, überrascht: Während überall händeringend nach Pflegepersonal gesucht wird, hatte die Tengener Tagespflege kein Problem bei der Personalsuche. „Schon jetzt ist das Team der Tagespflege komplett. Gerade habe ich die letzte Pflegekraft eingestellt. Tagespflege ist ein beliebtes Tätigkeitsfeld unter Pflegenden“, erläutert der Geschäftsführer der Sozialstation. Er habe keine einzige Stelle ausschreiben müssen. Alle Mitarbeiter hätten sich in Eigeninitiative beworben.

Die zukünftigen Gäste der Tagespflege sollen Senioren aus der gesamten Raumschaft Tengen sein. Pflegende Angehörige können durch das Angebot entlastet werden – und die Gäste haben Abwechslung in ihrem Alltag. Sie können einen oder mehrere Tage in der Woche in der Tagespflege im neuen Tengener Ärztehaus verbringen. Morgens werden sie abgeholt und abends wieder nach hause gebracht.

Neben einem gemeinsamen Frühstück und Mittagessen wird es für die Gäste jeden Tag eine SÜDKURIER-Zeitungsrunde geben, sowie Gymnastik, Spiele und weitere Beschäftigungsangebote. In der neuen Tagespflege im Ärztehaus Tengen befindet sich auch ein Ruheraum, in dem sich die Senioren zurückziehen können.