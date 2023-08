Es riecht nach Feuer aus der Feuerschale. Dazu sind Gitarrenklänge zu hören, jemand liest eine Geschichte vor. Dieses Abenteuer gabs im Sommerprogramm der Stadt Tengen mehrmals: Mal woanders zu übernachten, neue Freunde kennenzulernen und zu erleben wie es ist, wenn man Verantwortung für sich selbst übernehmen darf und muss.

Dazu hatten die Kinder bei mehreren Programmpunkten Gelegenheit. Zum Beispiel beim Zelten im christlich geprägten Talheim-Camp. Oder beim Übernachten im Gewölbekeller des Schlosses Blumenfeld.

Das Talheim-Camp fand zum dritten Mal statt. Auch Kinder aus umliegenden Gemeinden nahmen daran teil, da es auch im Sommerprogramm von Gottmadingen und Hilzingen ausgeschrieben war. „Beim Talheim-Camp schlägt unser Herz dafür, Kindern außerhalb ihres gewohnten Umfelds einen Rahmen zu schaffen, in dem sie Gemeinschaft erleben und neue Beziehungen knüpfen können“, erläutert Jugendleiter Jonathan Wack vom Veranstalter, der Freien Evangelische Gemeinde Gottmadingen. Alles sei geprägt von der Liebe Gottes und der Hoffnung, die die Verantwortlichen in Gott gefunden haben, so Wack. Vier actiongeladene Tage mit Geländespielen, Kreativworkshops und Wettbewerben liegen hinter den 25 Teilnehmern, die Tage seien aber trotzdem voller Tiefgang gewesen. Ein Kind habe danach gesagt, nächstes Jahr wünsche es sich eine ganze Woche lang Talheim-Camp. Es sei wunderbar zu sehen, wie durchs Campen, Actionspiele und Kleingruppen neue Freundschaften entstehen, sagte einer der Verantwortlichen.

Auch im Schloss Blumenfeld fand eine Kinderübernachtung statt. 15 Kinder hätten das Schloss dabei auf den Kopf gestellt und nach Erkundungstouren, Spielen und Stockbrot am Lagerfeuer im Gewölbe des Schlosscafés übernachtet, berichten die Freunde des Schlosses in ihrem Rundbrief. Schlossbewohnerin Nadja Kögel kommt zum Fazit: „Das war schon aufregend! Nicht nur für die Kinder.“