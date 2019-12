Bei einem Brand in der Schulstraße in Tengen ist am Sonntag ein Wohn- und Schreinereigebäude ausgebrannt. Kurz nach dem Alarm um 10.50 Uhr war die Feuerwehr laut Kommandant Wolfgang Veit aufgrund des kurzen Anfahrtsweges bereits am Ort des Geschehens.

Gleichwohl stand der hintere Bereich des Dachstuhles schon voll im Brand, zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz befanden sich bei dem Brand etwa 45 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen, die Feuerwehr aus Engen verstärkte den Einsatz mit einer Drehleiter.

Terrasse brennt zuerst

Den Schaden am Haus schätzt die Polizei mittlerweile auf etwa 200.000 Euro. Man gehe davon aus, dass das Feuer von der Terrasse aus auf das Gebäude übergegangen sei, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.