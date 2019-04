von Uli Zeller

Die Christen in Tengen feiern Ostern mit einem Gottesdienst, an dem die Ökumenische Chorgemeinschaft mitwirkt. Die Idee stammte von Jelena Mirkov, Dirigentin der Chorgemeinschaft. Sie wollte eine moderne und außergewöhnliche Messe mit ihren Sängern einstudieren. Pfarrer Harald Dörfinger, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Bernhard von Baden, zeigte sich für diese Idee sehr offen. Eine geeignete Messe war schnell gefunden: "The Latin Jazz Mass" von Martin Völlinger. Völlinger verbindet darin den lateinischen Messtext mit lateinamerikanischen Rhythmen.

"Ich freue mich besonders auf die Klangfülle des großen Chores", hebt Pfarrer Harald Dörflinger hervor. "Die Besucher erwartet ein Ostergottesdienst mit einer besonderen Atmosphäre, die schon dadurch gegeben ist, dass katholische und evangelische Christen in derselben Kirche gleichzeitig die Auferstehung feiern und dann das Ganze noch durch den ökumenischen Projektchor ergänzt wird."

Chorgemeinschaft auf Stimmenfang

Die Ökumenische Chorgemeinschaft besteht aus rund 25 Sängern. Für die lateinische Jazzmesse benötigte man jedoch deutlich mehr Stimmen. So kam die Idee auf, einen Projektchor zu gründen. Die Chorgemeinschaft startete einen Aufruf, wie die Vorsitzende Elke Luckner berichtet. Das Interesse sei groß gewesen. Bereits bei der ersten Probe habe die Chorgemeinschaft zu wenige Noten für die Sänger gehabt. Die Chorgemeinschaft musste mehrmals Noten nachbestellen. "Inzwischen sind wir über 50 Singbegeisterte", so Luckner. Sie kommen aus Tengen und nahezu allen Tengener Teilorten, sowie aus Pfohren, Kommingen, Mundelfingen und Hilzingen. "Besonders glücklich sind wir darüber, dass fast 20 Männer mitsingen", äußert Luckner in Anbetracht der Tatsache, dass in den meisten Chören die Männerstimmen fehlen. Die moderne Messe aus dem Jahr 2012 beschreibt die Vorsitzende so: "Die Latin Jazz Mass ist eine ganz tolle Mischung, auch experimentell – mit Gänsehaut-Faktor."

Von klassisch bis modern

Die Messe spannt einen Bogen zwischen klassisch und modern. Sie wird begleitet von Klavier und Schlagzeug. Der Gottesdienst wird geleitet von Pfarrer Harald Dörflinger (katholisch) und Prädikantin Sieglinde Ringling (evangelisch). Klaus Lohberger, Vorsitzender der Ökumenischen Chorgemeinschaft betont: "Dem Komponisten ist es gelungen, die klassischen Grundzüge der Messe beizubehalten – und sie gleichzeitig modern zu gestalten."

Ein Stück hat es ihm besonders angetan: "Ich freue mich besonders auf das Vater Unser, da dies selten in einer Messe vom Chor gesungen wird." Über die gemeinsamen Proben mit dem Projektchor äußert Lohberger die Einschätzung: "Bei den Proben merkt man, dass alle Projektsänger mit voller Konzentration dabei sind."