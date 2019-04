von SK

Für die Tengener Gemeinderatswahl geht die Freie Wählervereinigung Randen (FWV) mit zehn Kandidaten in die Kommunalwahl. Sie sind zwischen 27 und 63 Jahre alt und bilden mit ihrem Altersquerschnitt die Generationen gut ab. Die Hälfte ist weiblich. Folgende Personen stellen sich zur Wahl: Veronique Maus (Beuren am Ried), Thomas Wezstein (Blumenfeld), Edeltraud Hall (Talheim), Adelbert Zeller (Tengen), Andreas Kasper (Tengen), Bettina Baumgärtner (Tengen), Karlheinz Hofgärtner (Uttenhofen), Kathrin Eichkorn (Watterdingen) , Josef Münch (Watterdingen) und Gabi Scheurer (Wiechs am Randen). Die Kandidatinnen wollen bei Ortsbesichtigungen mit den Bürgern ins Gespräch kommen.