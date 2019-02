von SK

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20:10 Uhr und Samstag, 02:45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Ob's Herrenhaus" in Tengen-Watterdingen ein. Nachdem sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte, durchsuchte er sie offenbar nach Bargeld. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität möglicher Tatverdächtiger geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.