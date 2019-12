Nicht nur unterm Christbaum ist viel los, wenn sich die Familie an Weihnachten trifft, sondern auch auf der Gästetoilette. Dann werden alle Toiletten benutzt und plötzlich geht nichts mehr, beschreibt Sanitärinstallateur Michael Kaleß den Klassiker der Sanitär-Notfälle. Das komme gehäuft an großen Festen wie Weihnachten vor. Kaleß ist Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Er hat sich auf die Schwerpunkte Sanitär und Blechnerei spezialisiert: „Ich biete lieber nicht das gesamte Leistungsspektrum an, das ich kann. Aber mache dafür das gut, was ich anbiete.“

Die Liebe zum Blech hat sich bei ihm spätestens herausgebildet, als er bei zwei Kirchtürmen angepackt hat – beim Blechdach der Tengener St. Georgskapelle und beim Zwiebelturm der evangelischen Kirche in Blumberg. Seine Begeisterung für Sanitär erklärt er so: „Das Bad ist ein Platz, wo man sich wohlfühlen will.“ Hier sei der Ärger groß, wenn auch nur die Fließen nicht zusammen passen.

Der 27-Jährige rückt seit 2011 bei Notfällen im Bad aus und hat schon viel erlebt. So erinnert er sich, dass ein Spülkasten in einer Toilette aus Versehen ans Warmwasser angeschlossen worden war. Zehn Jahre lang sei das niemandem aufgefallen, weil das warme Wasser jedesmal wieder abgekühlt gewesen sei, bis das nächste kleine oder große Geschäft erledigt wurde. „Erst als einmal mehrere Gäste nacheinander auf der Toliette waren, haben sie gemerkt, dass es da dampft“, erinnert sich Kaleß. Und das war natürlich auch an einem Feiertag. Ein andermal sei einer Frau ein Pfeifenputzer im Siphon hängen geblieben. Sie wollte es von langen Haaren reinigen. „Zu dritt haben sie daran gezogen, aber ihn nicht heraus bekommen“, berichtet er. Einen organisierten Notdienst für prekäre Situationen gebe es nicht. Da gehe jeder Kunde zum Handwerker seines Vertrauens.